موعد انطلاق بطولة الدوري المصري 2026-2027

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة انطلاق الدوري الجديد موسم 2026-2027، أحد يومي 20 أو 21 أغسطس المقبل بمشاركة 20 ناديا.

وتنطلق بطولة الدوري عن طريق المرحلة الأولى بمشاركة جميع الأندية، على أن يتم تقسيم الفرق فى المرحلة الثانية إلى مجموعتين، الأولى هى مجموعة البطل وتضم 6 فرق، بينما تضم المجموعة الثانية 14 فريقا يهبط منهم 4 للقسم الثاني "دوري المحترفين".

وتقرر إيقاف مسابقة الدوري المصري الممتاز بشكل مبدئي يوم 20 سبتمبر المقبل؛ لإتاحة الفرصة أمام معسكر المنتخب، وذلك فى ظل ترتيبات ما بعد مشاركة منتخب مصر في كأس العالم 2026 التي ودعها من دور الـ16، بالهزيمة أمام منتخب الأرجنتين، بثلاثية مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع المنتخبين، على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية.