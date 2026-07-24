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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقـ تل إسرائيلي في حادث إطلاق نار بالضفة الغربية

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أعلن الإسعاف الإسرائيلي مقتل إسرائيلي وإصابة 3 آخرين في هجوم قرب مستوطنة حفات جلعاد بالضفة الغربية.

ودعا رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى ضبط الوضع بعد تزايد الهجمات .

ومن جانبه ؛ أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي مداخل مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وفي المقابل ؛ أعلنت  وزارة الصحة الفلسطينية ارتقاء 4 شهداء في بلدة تل جنوب غرب نابلس  وإصابة 4 آخرين 3 منهم إصابتهم حرجة.

وكشفت تقارير إعلامية تنفيذ حشد من الفلسطينيين هجوما على مجموعة من المتنزهين الإسرائيليين قرب حفات جلعاد.

وذكرت التقارير كذلك : وفي مرحلة معينة انتُزع مسدس من أحد المتنزهين واستُخدم في إطلاق النار.

ووفق التقارير؛ أُصيب إسرائيلي واحد حيث جري إخلاؤه من المكان، دون أن تتضح حالته الصحية حتى الآن.

حادث إطلاق نار جيش الاحتلال مدينة نابلس الضفة الغربية الإسعاف الإسرائيلي

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