مقـ تل إسرائيلي في حادث إطلاق نار بالضفة الغربية

أعلن الإسعاف الإسرائيلي مقتل إسرائيلي وإصابة 3 آخرين في هجوم قرب مستوطنة حفات جلعاد بالضفة الغربية.

ودعا رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى ضبط الوضع بعد تزايد الهجمات .

ومن جانبه ؛ أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي مداخل مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وفي المقابل ؛ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتقاء 4 شهداء في بلدة تل جنوب غرب نابلس وإصابة 4 آخرين 3 منهم إصابتهم حرجة.

وكشفت تقارير إعلامية تنفيذ حشد من الفلسطينيين هجوما على مجموعة من المتنزهين الإسرائيليين قرب حفات جلعاد.

وذكرت التقارير كذلك : وفي مرحلة معينة انتُزع مسدس من أحد المتنزهين واستُخدم في إطلاق النار.

ووفق التقارير؛ أُصيب إسرائيلي واحد حيث جري إخلاؤه من المكان، دون أن تتضح حالته الصحية حتى الآن.