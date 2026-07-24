بسبب قصة حب.. هايدي الشابوري تكشف كواليس احتجازها داخل مصحة نفسية

تحولت استغاثة هايدي الشابوري، من محافظة بني سويف، إلى قضية أثارت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت رواية مطولة قالت فيها إنها تعرضت للاحتجاز داخل مصحة نفسية دون إرادتها.



خلافات أسرية



وذكرت هايدي أن الأزمة بدأت بسبب خلافات مع أسرتها على خلفية رغبتها في الزواج من شاب تقدم لخطبتها، مشيرة إلى أن أسرتها حاولت، بحسب روايتها، إجبارها على التنازل عن ممتلكاتها خلال تلك الفترة.



الاستفاقة داخل المصحة



وأضافت أنها استعادت وعيها لتجد نفسها داخل مصحة نفسية في القاهرة وسط أشخاص لا تعرفهم، مؤكدة أنها لا تتذكر كيفية نقلها إلى هناك لأنها كانت فاقدة للوعي.

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