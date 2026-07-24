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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميدو يستعرض لياقته البدنية في الجيم

ميدو
ميدو
ميرنا محمود

شارك أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، جمهوره صورة جديدة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهر ميدو وهو يستعرض لياقته البدنيه من الجيم بتمارين رياضية شاقة، وحازت الصورة علي إعجاب وتفاعل متابعيه.

وكان قد انتقد الإعلامي أحمد حسام ميدو تدخل بعض أعضاء مجالس إدارات الزمالك في الملف الفني لفريق الكرة، مؤكدًا أن اتخاذ القرارات الفنية عبر التصويت داخل المجلس كان من الأخطاء التي أضرت بالنادي على مدار السنوات الماضية.

وقال ميدو، خلال برنامجه “أوضة اللبس”، إن الأهلي نجح على مدار تاريخه في الفصل بين مجلس الإدارة وقطاع كرة القدم، من خلال إسناد إدارة الملف الفني إلى لجنة متخصصة، وهو النهج الذي أرساه الراحل صالح سليم واستمرت عليه الإدارات المتعاقبة.

وأضاف أن بعض أعضاء مجالس إدارات الزمالك يخوضون الانتخابات وهم يخططون للتدخل في شؤون فريق الكرة، ويتصرفون وكأنهم الأقدر على اتخاذ القرارات الفنية، رغم أن هذه الأمور يجب أن تقتصر على أصحاب الخبرة والاختصاص.

وأشار ميدو إلى أن احترام التخصص هو الأساس في أي مؤسسة ناجحة، موضحًا أنه لا يمكنه التدخل في شؤون القطاع المصرفي أمام عمرو الجنايني، كما لا ينبغي لغير المتخصصين التدخل في القرارات الفنية الخاصة بكرة القدم داخل الزمالك.

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