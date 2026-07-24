ثورة 23 يوليو.. السفارات والقنصليات المصرية تستكمل الاحتفال بالعيد الوطنى

واصلت البعثات المصرية تنظيم الفعاليات فى أجواء عكست الفخر الوطني والانتماء الراسخ للوطن، استكمالاً لفعاليات وأنشطة السفارات والقنصليات المصرية في الخارج لإحياء ذكرى ثورة يوليو.



وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن هذه الفعاليات شارك فيها كبار المسؤولين في دول الاعتماد، وأعضاء السلك الدبلوماسي، إلى جانب أبناء الجاليات المصرية، للتعبير عن تقديرهم لما تمثله هذه الثورة من رمزية وطنية وتاريخية في مسيرة مصر الحديثة.



وأمس الأول الأربعاء، وجّهت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.



وقالت وزارة الخارجية "في الذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة، تتقدّم وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بخالص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى الشعب المصري العظيم".



وأعربت وزارة الخارجية في بيان، عن اعتزازها بهذه المناسبة الوطنية الخالدة التي مثلت محطة تاريخية فارقة أعادت رسم ملامح الدولة المصرية، ومهدّت الطريق نحو بناء وطن يقوم على قيم الكرامة والعدالة والاستقلال الوطني.