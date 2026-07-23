صدق أو لا تصدق.. مطالب بإعادة نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا بسبب الأخطاء التحكيمية

تصاعدت حالة الجدل عقب نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا، بعدما أطلق مشجعون أرجنتينيون عريضة إلكترونية للمطالبة بإعادة المباراة، بداعي وجود أخطاء تحكيمية أثرت على نتيجة اللقاء.

وكان منتخب إسبانيا قد توج بلقب كأس العالم بعد فوزه على الأرجنتين بهدف دون رد، إلا أن عددًا من الجماهير الأرجنتينية شككوا في قرارات الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش، مطالبين الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بمراجعة أحداث المباراة وإعادة النهائي.

وتجاوزت العريضة الإلكترونية 80 ألف توقيع، وسط تأكيدات بأن المطالبة لا تستند إلى قرار رسمي بإعادة المباراة، إذ لا تملك العرائض الجماهيرية وحدها صلاحية تغيير نتيجة نهائي كأس العالم.