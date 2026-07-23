ثابتة .. سعر العملات العربية | الريال السعودي و الدينار الكويتي الآن

استقرت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في تعاملات مساء اليوم الخميس 23-7-2026؛ على مستوى السوق الرسمية.

سعر العملات العربية اليوم

وصل متوسط سعر العملات العربية أمام الجنيه؛ استقرارًا دون تغيير منذ آخر يوم عمل في البنوك أمس.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 13.96 جنيها للشراء و 13.7 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي

وصل سعر الدينار الكويتي 166.58 جنيها للشراء و 167.09 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي 13.96 جنيها للشراء و 14 جنيها للبيع.

سعر الدينار البحريني

وسجل سعر الدينار البحريني 135.99 جنيها للشراء و136.39 جنيها للبيع.

سعر الريال العماني

وبلغ سعر الريال العماني 133.18 جنيها للشراء و 133.57 جنيها للبيع.

سعر الريال القطري

وصل سعر الريال القطري 14.06 جنيها للشراء و14.1 جنيها للبيع.

سعر الدينار الأردني

وسجل سعر الدينار الأردني 72.22 جنيها للشراء و 72.62 جنيها للبيع.