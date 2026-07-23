صواريخ ومسيرات إيرانية.. انفجار ضخم يهز الحدود الكويتية العراقية

استهدفت القوات الإيرانية منفذ "العبدلي" الحدودي الكويتي بقصف صاروخي، رداً على تعرض منطقة الشلامجة داخل الأراضي الإيرانية لقصف سابق.

ونقلت وكالة شفق نيوز عن مصدر محلي مطلع في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق، قوله إن الصواريخ الإيرانية عبرت الأجواء العراقية وسقطت داخل المنفذ الكويتي، مشيراً إلى أن السلطات الكويتية أغلقت المنفذ عقب الاستهداف الذي نُفّذ بواسطة صواريخ وطائرة مسيّرة.

يشار إلى أن حدة المواجهة بين واشنطن وطهران تصاعدت فجر اليوم، الخميس، مع إعلان مسئولين إيرانيين تعرض منطقة منفذ الشلامجة الحدودي لهجوم صاروخي أسفر عن مقتل شخص وإصابة 11 آخرين بجروح، وفق ما أفاد به مساعد محافظ خوزستان الإيرانية.