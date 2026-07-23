تقارير: كاف يدرس زيادة مقاعد دوري الأبطال وعدد منتخبات أمم إفريقيا في اجتماع المغرب

كشف الإعلامي أحمد حسن، نقلًا عن موقع sport7 المغربي، أن المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) سيناقش خلال اجتماعه المقبل في المغرب عددًا من الملفات المهمة، أبرزها مقترح زيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، إلى جانب دراسة زيادة عدد مقاعد مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب أحمد حسن نقلا عن موقع sport7 المغربي: “المكتب التنفيذي لكاف سيناقش في اجتماعه المقبل بالمغرب عدة مقترحات وملفات أبرزها زيادة عدد المنتخبات المشاركة في أمم إفريقيا، وستتم مناقشة مقترح زيادة مقاعد مسابقة دوري أبطال إفريقيا”.

وأكد باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على عدم اتخاذ قرار نهائي بشأن زيادة عدد الفرق المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال موتسيبي خلال تصريحاته : المقترحات تقدم لنا ونقوم بدرستها جيدا ونتخذ القرار الذي في صالح الكرة الافريقية امل ان تكونوا سعداء بالاجابة.

وأضاف: سيقدم هذا الطلب الى الامين العام والمكتب التنفيذي وسيتم اتخاذ القرار الذي في صالح الكرة الافريقية.

ويعقد المكتب التنفيذي للكاف اجتماعه يوم الأحد المقبل لمناقشة ملف زيادة عدد الأندية في البطولات الأفريقية.