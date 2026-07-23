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بعد مد المهلة.. آخر موعد للتقديم للحصول على سكن بديل الإيجار القديم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

بعد مد المهلة.. آخر موعد للتقديم للحصول على سكن بديل الإيجار القديم

الإيجار القديم
الإيجار القديم
قسم الخدمات

وافقت الحكومة على مد فترة تقديم طلبات المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 – الخاضعين لأحكام قوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – الراغبين في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية بديلة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي رسمياً في 12 أكتوبر 2026.

​وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مد المهلة يأتي للتيسير على المواطنين ومنح فرصة كاملة لكافة المستحقين من المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار لتقديم طلبات التخصيص والاستفادة من الوحدات المتاحة لدى جهات الدولة.

الإيجار القديم

​طرق التقديم وخطوات التسجيل

​وأشارت وزيرة الإسكان إلى أن تقديم الطلبات متاح أمام المواطنين عبر مسارين أساسيين بشرط امتلاك حساب مُفعل على منصة مصر الرقمية:

أونلاين: عبر البوابة الإلكترونية لمصر الرقمية (www.digital.gov.eg).

ميدانياً: من خلال 500 مكتب بريد مميكن وموزع على جميع محافظات الجمهورية.

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​102 ألف طلب وتسهيلات في الإجراءات

​من جانبها، كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن إجمالي عدد الطلبات المسجلة حتى الآن بلغ نحو 102 ألف طلب، توزعت كالتالي:

  • ​99.8 ألف طلب للحصول على وحدات سكنية بديلة.
  • ​1790 طلياً للحصول على وحدات غير سكنية (تجارية/إدارية).
الإيجار القديم

​وأكدت "عبد الحميد" أن مرحلة تقديم الطلبات الحالية لا تتطلب رفع أو إرفاق أي مستندات أو أوراق من قِبل المواطنين، مشيرة إلى أن طلب مستندات الدخل والأوراق الموثقة للعلاقة الإيجارية سيكون في مرحلة لاحقة (مرحلة استيفاء المستندات).

​وأضافت أنه تم توفير فيديو توضيحي يشرح خطوات استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني بكل سهولة، والمتاح للمواطنين عبر الرابط: https://youtu.be/hyL2ekU50Kw.

الإيجار القديم

شروط الحصول على وحدة بديلة لمستأجري الإيجار القديم

وضعت الحكومة مجموعة من الضوابط التي يجب توافرها في طالب التخصيص، أهمها أن يكون شخصًا طبيعيًا، وأن يكون مستأجرًا لوحدة سكنية أو غير سكنية أو ممن امتد إليهم عقد الإيجار وفقًا للقانون، مع الإقامة الفعلية بالوحدة المؤجرة.

كما يشترط ألا تكون الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر، وألا يمتلك المتقدم وحدة أخرى صالحة للاستخدام في ذات الغرض وقت العمل بالقانون.

الإيجار القديم

واشترطت الحكومة أيضًا أن تكون الوحدة البديلة في نفس المحافظة ولذات الغرض، سواء كان سكنيًا أو غير سكني، مع تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري يتضمن الالتزام بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور استلام الوحدة الجديدة.

الإيجار القديم السكن البديل وحدات بديلة العلاقة بين المؤجر والمستأجر مد التقديم

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