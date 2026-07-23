الزمالك يقرر قيد ثلاثي الشباب في القائمة الثانية بعقود جديدة

قرر نادي الزمالك قيد الثلاثي أحمد مجدي وأنس وائل وأيمن أمير عبد العزيز في القائمة الثانية بعد عمل عقود جديده للثلاثي الذي لم يستطع قيده في القائمة الأولي بسبب إكتمال القائمة باللاعبين

واستند الزمالك لأحقيته في ضم اللاعبين بعد نهاية عقودهم بحكم أنهم كانوا ضمن الفريق وبالتالي يقر القانون بأحقية الأبيض في ضمهم.

ضغط الأهلي لحرمان الزمالك

كشف الإعلامي محمد طارق أضا أن النادي الأهلي تحرك من أجل الضغط على الاتحاد المصري لكرة القدم لحرمان الزمالك من الحصول على الرخصة الأفريقية للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «الأهلي يضغط من أجل حرمان الزمالك من الحصول على الرخصة الأفريقية بسبب مديونيات الجهات الحكومية».

وعلّق قائلًا: «ما قام به الأهلي غريب، وليس من حق الأهلي أن يضغط من أجل حرمان الزمالك من الحصول على الرخصة الأفريقية».

وأضاف: «الأهلي نادي كبير ولا يصح ذلك، وعليه الانتظار حتى تنتهي مهلة الحصول على الرخصة ثم ينظر في مسألة الرخصة».