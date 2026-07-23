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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد أضا: الأهلي يضغط لحرمان الزمالك من الحصول على الرخصة الأفريقية

الاهلي
الاهلي
رباب الهواري

كشف الإعلامي محمد طارق أضا أن النادي الأهلي تحرك من أجل الضغط على الاتحاد المصري لكرة القدم لحرمان الزمالك من الحصول على الرخصة الأفريقية للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «الأهلي يضغط من أجل حرمان الزمالك من الحصول على الرخصة الأفريقية بسبب مديونيات الجهات الحكومية».

وعلّق قائلًا: «ما قام به الأهلي غريب، وليس من حق الأهلي أن يضغط من أجل حرمان الزمالك من الحصول على الرخصة الأفريقية».

وأضاف: «الأهلي نادي كبير ولا يصح ذلك، وعليه الانتظار حتى تنتهي مهلة الحصول على الرخصة ثم ينظر في مسألة الرخصة».

الاهلي اخبار الرياضة دورى ابطال افريقيا الزمالك

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