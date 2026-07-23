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إعلام إيراني: قصف أمريكي يستهدف موقعًا عسكريًا في جاسك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إعلام إيراني: قصف أمريكي يستهدف موقعًا عسكريًا في جاسك

قصف أمريكي يستهدف موقعًا عسكريًا في جاسك
قصف أمريكي يستهدف موقعًا عسكريًا في جاسك
القسم الخارجي

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن قصفًا أمريكيًا استهدف موقعًا عسكريًا في منطقة جاسك بمحافظة هرمزجان جنوب شرق إيران، في تطور جديد يأتي وسط تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة.

ووفقًا للتقارير الأولية، فقد تعرض موقع عسكري في جاسك للقصف، دون أن تتضح حتى الآن طبيعة المنشأة المستهدفة أو حجم الأضرار والخسائر الناجمة عن الهجوم.

ولم تذكر المصادر الإيرانية تفاصيل بشأن نوع الأسلحة المستخدمة في القصف أو عدد الضربات، كما لم تتوافر معلومات مؤكدة حول سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية واسعة.

وتكتسب منطقة جاسك أهمية استراتيجية نظرًا لموقعها على خليج عُمان، ووجود منشآت عسكرية وموانئ ومرافق مرتبطة بقطاع الطاقة والنقل البحري، ما يجعل أي تطورات أمنية فيها محل اهتمام إقليمي ودولي.

ويأتي الحديث عن القصف في ظل تصعيد عسكري متزايد بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهة واستهداف مواقع عسكرية ومنشآت استراتيجية داخل الأراضي الإيرانية.

ولم يصدر، حتى الآن، تأكيد رسمي من الجانب الأمريكي بشأن تنفيذ الضربة، كما لم تتضح طبيعة الأهداف التي كانت القوات الأمريكية تستهدفها، في انتظار بيانات رسمية قد تكشف مزيدًا من التفاصيل حول ملابسات الهجوم.

وتبقى المعلومات المتداولة في هذا الشأن أولية، في ظل غياب تأكيد مستقل من مصادر أخرى، فيما تترقب الأوساط الدولية تطورات الموقف وما إذا كانت الضربة ستؤدي إلى تصعيد جديد في المنطقة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن تداعيات التصعيد العسكري على أمن الملاحة في خليج عُمان والممرات البحرية المحيطة به، فضلًا عن انعكاساته المحتملة على حركة التجارة وإمدادات الطاقة العالمية.

إيران هرمزجان التوترات العسكرية موقع عسكري جاسك المصادر الإيرانية الأسلحة

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