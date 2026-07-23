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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"وافد".. منصة لتنظيم تشغيل العمالة المصرية وتوفير فرص آمنة في ليبيا

سفير ليبيا في القاهرة عبد المطلب إدريس ثابت
سفير ليبيا في القاهرة عبد المطلب إدريس ثابت
الديب أبوعلي

أكدت السفارة الليبية بالقاهرة أن منصة "وافد" تمثل البوابة الرقمية لتنظيم استقدام العمالة المصرية إلى ليبيا، بما يضمن توفير فرص عمل آمنة وموثوقة، ويحد من ظاهرة السماسرة والاتجار غير الرسمي بالعمالة.

جاء ذلك خلال حلقة جديدة من برنامج "دليل السفارة"، الذي يقدمه المكتب الإعلامي بالسفارة الليبية بالقاهرة، في إطار الجهود التي يقودها السفير عبد المطلب ثابت، مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية وسفيرها لدى مصر، للتعريف بالخدمات التي تقدمها السفارة.

وأوضح عادل سالم، مساعد الملحق العمالي بالسفارة الليبية، أن منصة "وافد" تعتمد على رقمنة جميع إجراءات الاستقدام والتشغيل، حيث يبدأ صاحب العمل في ليبيا بتسجيل احتياجاته من العمالة على المنصة، مع تحديد المؤهلات المطلوبة، بينما يمكن للعامل المصري الباحث عن فرصة عمل الاطلاع على الوظائف المتاحة وبيانات أصحاب العمل، ثم التقدم إلكترونيا واستكمال المستندات والإجراءات اللازمة.

تنظيم استقدام العمالة المصرية 

وأضاف أن البيانات والمستندات تخضع للمراجعة والتحقق، وبعد إصدار تصريح العمل تستكمل الملحقية العمالية إجراءات استقدام العامل، مشيرا إلى أن المستندات المطلوبة تشمل جواز سفر ساريا، وصورا شخصية، وصحيفة حالة جنائية موثقة من وزارة الخارجية المصرية، والشهادات الصحية المطلوبة، وصورة التأشيرة.

وأكد سالم، أن المنصة توفر قدرا كبيرا من الشفافية في عقود العمل، وتضمن سلامة الإجراءات، بما يسهم في القضاء على سماسرة سوق العمل والحد من السوق السوداء للعمالة، فضلا عن متابعة إجراءات الاستقدام منذ بدايتها وحتى وصول العامل إلى مقر عمله.

وأشار إلى أنه تم منح العمالة المصرية الموجودة بالفعل داخل ليبيا مهلة لتوفيق أوضاعها واستكمال الإجراءات المطلوبة، في إطار خطة تستهدف تنظيم سوق العمل ومعالجة أوضاع العمالة غير المستوفية للمستندات.

وفي ختام حديثه، أشاد عادل سالم بالدور الذي يقوم به المكتب الإعلامي بالسفارة الليبية بالقاهرة في التعريف بمنصة "وافد" وتبسيط إجراءات استخدامها، مؤكدا أن ذلك يعكس تكاملا بين الجهود الدبلوماسية والإعلامية لخدمة العمالة المصرية الراغبة في العمل داخل ليبيا.

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