وزير الخارجية يبحث مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي التطورات في ليبيا

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ومسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والأفريقية، وقد تناول الاتصال تطورات الأوضاع في ليبيا.

أكد وزير الخارجية على موقف مصر الثابت الداعم لوحدة واستقرار ليبيا، مشدداً على أهمية توحيد المؤسسات الوطنية والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة عبر مسار ليبي–ليبي، يمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت.

واستمع السيد وزير الخارجية إلى الأفكار والمقترحات التي يطرحها "مسعد بولس" بشأن سبل حلحلة الأوضاع في ليبيا عبر حل ليبي – ليبي، وذلك في إطار الجهود الأمريكية الراهنة التي يقودها السيد "مسعد بولس"، والساعية إلى محاولة تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، وقد ثمن الوزير عبد العاطي كافة الجهود الأممية والدولية والإقليمية بما في ذلك الجهود الأمريكية ذات الصلة، وبما يحقق وحدة واستقرار ليبيا على المدى الطويل ويساهم في بناء مستقبل أفضل لجميع الليبيين.