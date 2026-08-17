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الاتحاد الأوروبي يتوعد روسيا: سنفرض عقوبات واسعة عليكم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يتوعد روسيا: سنفرض عقوبات واسعة عليكم

كايا كالاس
كايا كالاس
محمد على

يتجه ⁠الاتحاد الأوروبي إلى توسيع ‌نطاق العقوبات المفروضة ‌على روسيا بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة، وفق ما صرحت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية ‌بالاتحاد لصحيفة ألمانية.


ذكرت كايا كالاس لصحيفة «دي فيلت»: «كبدت عقوبات الاتحاد الأوروبي روسيا ⁠ثمناً باهظاً بالفعل، إذ حرمت آلة الحرب الروسية من أكثر من تريليون يورو (1.16 تريليون دولار)، وسأطرح في الخريف قوائم العقوبات ​الأوسع نطاقاً منذ بدء الحرب».
 

وأضافت «بمجرد اعتمادها، ستؤدي ‌هذه العقوبات على الفور إلى زيادة العدد الإجمالي للكيانات ⁠الروسية الخاضعة للعقوبات بمقدار الثلث. ويجب أن يستمر الضغط في التزايد ​حتى ‌تنهي موسكو حربها».
 

وكان ‌الاتحاد الأوروبي ‌قد وافق ⁠في يوليو على ‌أحدث حزمة عقوبات ضد روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، ⁠وفرض قيوداً على ​القطاع المصرفي وشبكات العملات المشفرة في البلاد.

الاتحاد الأوروبي كايا كالاس دي فيلت عقوبات الاتحاد الأوروبي روسيا

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