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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تدهور الحالة الصحية للطاقم الأمريكي.. القيادة المركزية: لينكولن سجلت أقل عدد من الحالات

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر بصمود طاقم حاملة الطائرات «لينكولن»، مؤكدًا أن زيارته الأخيرة للسفينة كانت «ملهمة»، وذلك في أعقاب تقارير تحدثت عن مخاوف تتعلق بالصحة النفسية وتدهور الأوضاع على متنها.

وقال كوبر، الاثنين، إن الخدمة المطولة في البحر تمثل «تحديًا فريدًا» لأفراد الطواقم، لكنه أكد أن حاملة الطائرات «لينكولن» سجلت أقل عدد من حالات الصحة النفسية بين حاملات الطائرات الـ11 العاملة في البحرية الأمريكية.

وأشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية بقيادة الحاملة، مشيرًا إلى إعطائها الأولوية للصحة النفسية وتعزيز صمود أفراد الطاقم خلال فترة الخدمة في البحر.

قائد القيادة المركزية الأمريكية طاقم حاملة لينكولن الصحة النفسية براد كوبر طاقم حاملة الطائرات «لينكولن»

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