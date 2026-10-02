خالد الغندور برسالة غامضة: بادلني نفس الاحترام

أكد الإعلامي خالد الغندور أن الاختلاف في الآراء والانتماءات الكروية أمر طبيعي، مشددًا على ضرورة احترام الرأي الآخر وعدم الإساءة لأي شخص بسبب انتمائه الرياضي.

وقال الغندور: «أي إنسان له مطلق الحرية في إبداء رأيه في أي موضوع دون الإساءة لغيره، وبالتالي أحترم انتماءك لأي نادٍ وتبادلني نفس الاحترام».

وأضاف: «الاختلاف في الانتماء أو الآراء الكروية لا يفسد الود، والاختلاف سنة الحياة»، مؤكدًا أهمية الحفاظ على الاحترام المتبادل رغم تباين وجهات النظر بين الجماهير.

واختتم خالد الغندور رسالته قائلا: «أخيرًا جمعة مباركة على الجميع».