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ضربة موجعة لـ موسيماني قبل مواجهة منتخب مصر في القاهرة.. ماذا حدث؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

ضربة موجعة لـ موسيماني قبل مواجهة منتخب مصر في القاهرة.. ماذا حدث؟

موسيماني
موسيماني
أحمد أيمن

تلقى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، ضربة قوية قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب مصر، رغم البداية المثالية التي حققها مع فريقه خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

ويستعد منتخب جنوب أفريقيا لمواجهة الفراعنة وديًا، في التاسعة مساء الأحد المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في مباراة تمثل اختبارًا مهمًا للمدرب الجنوب أفريقي ولاعبيه قبل الاستحقاقات المقبلة.

خماسية ترفع معنويات جنوب أفريقيا

حقق منتخب جنوب أفريقيا فوزًا كبيرًا على إريتريا بخمسة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2027.

وفرض المنتخب الجنوب أفريقي سيطرته على المباراة، بعدما سجل ريليبوهيلي موفوكينج هدفين خلال الشوط الأول، قبل أن يضيف سفيفيلو سيثول وإكرام راينرز ولوثر سينج ثلاثة أهداف أخرى في الشوط الثاني، ليحسم الفريق المواجهة بخماسية نظيفة.

ورفع الانتصار رصيد منتخب جنوب أفريقيا إلى 6 نقاط من مباراتين، بعدما حقق الفوز أيضًا على غينيا في الجولة الأولى، ليؤكد موسيماني بدايته القوية مع المنتخب.

الإصابات تربك حسابات موسيماني

فرحة الانتصار الكبير لم تكتمل داخل معسكر منتخب جنوب أفريقيا، بعدما تعرض عدد من اللاعبين للإصابات، وهو ما وضع الجهاز الفني أمام تحدٍ جديد قبل مواجهة مصر.

وتعرض باتوسي أوباس لانتكاسة جديدة خلال مواجهة إريتريا، بعدما كان قد عاد مؤخرًا من الإصابة، بينما تحوم الشكوك حول قدرة الثنائي تيبوهو موكوينا وأوبري موديبا على المشاركة أمام الفراعنة، بسبب إصاباتهما السابقة خلال مواجهة غينيا.

وتجبر هذه الغيابات المحتملة موسيماني على إعادة حساباته، خاصة مع ضيق الوقت قبل المباراة المرتقبة في القاهرة.

اختبار قوي أمام الفراعنة

وتأتي مواجهة مصر في توقيت يسعى خلاله موسيماني إلى مواصلة بدايته المثالية مع منتخب جنوب أفريقيا، بعدما حقق انتصارين متتاليين وسجل فريقه 7 أهداف مقابل هدف واحد استقبله خلال المباراتين.

في المقابل، يدخل منتخب مصر المواجهة بعد بداية متباينة في فترة التوقف، إذ تعادل سلبيًا مع أنجولا قبل أن يحقق فوزًا كبيرًا على جنوب السودان بخماسية نظيفة.

وبذلك تكتسب مواجهة الأحد أهمية خاصة، ليس فقط باعتبارها مباراة ودية، وإنما كونها اختبارًا لقدرة المنتخبين على التعامل مع عناصر القوة والغيابات، وسط رغبة كل طرف في الخروج بأفضل استفادة فنية قبل الاستحقاقات المقبلة.

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