تفاصيل زيارة موسيماني للأهلي.. ذكريات نهائي القرن وسؤال عن نجوم الفريق

كشف الإعلامي كريم رمزي تفاصيل زيارة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للأهلي ومنتخب جنوب إفريقيا، إلى النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن المدرب استعاد ذكرياته مع القلعة الحمراء خلال الزيارة.

وقال كريم رمزي، خلال تصريحات تلفزيونية، إن موسيماني عندما دخل مكتب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالأهلي، قال: «أنا فاكر المكتب ده وكأنه امبارح»، موضحًا أنه تذكر جلوسه في المكتب قبل نهائي القرن أمام الزمالك، وكذلك الجلسة التي جمعته بمسؤولي الأهلي عقب المباراة، والتي شهدت الحديث عن العديد من الأمور والقصص.

وأضاف أن موسيماني حرص خلال زيارته على السؤال عن عدد من لاعبي الأهلي الذين ارتبط بهم خلال فترة توليه قيادة الفريق، وعلى رأسهم محمد مجدي أفشة، ومحمد شريف، وعمرو السولية.

وتأتي زيارة موسيماني في الوقت الذي يستعد فيه الأهلي والزمالك لخوض قمة جديدة في الدوري المصري، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر المسابقة، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي التي تمتد لمدة 24 يومًا، من 17 سبتمبر وحتى 11 أكتوبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وتقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري، وتحمل القمة المرتقبة رقم 133 في تاريخ مواجهات الفريقين.

ويسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، في ظل أهمية المباراة بالنسبة إلى المنافسة على جدول ترتيب الدوري، خاصة مع بداية الموسم الجديد.

آخر مواجهة بين الأهلي والزمالك في الدوري

وكانت آخر مواجهة جمعت الأهلي والزمالك في بطولة الدوري يوم 1 مايو الماضي، ضمن منافسات المرحلة النهائية من المسابقة، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتنقل قناة «أون سبورت» مباراة الأهلي والزمالك، باعتبارها الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم وخبراء الكرة المصرية.