أسعار البنزين والسولار الآن وأسطوانات البوتاجاز والغاز المنزلي في مصر (قائمة كاملة)

تستقر أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026 داخل محطات الوقود، مع استمرار تطبيق الأسعار الرسمية الحالية دون تسجيل أي زيادات أو تعديلات جديدة، وفق أحدث البيانات المنشورة اليوم بشأن أسعار الوقود في مصر.

ويبلغ سعر بنزين 95 نحو 24 جنيهًا للتر، بينما سجل بنزين 92 نحو 22.25 جنيه للتر، وبنزين 80 نحو 20.75 جنيه للتر، في حين بلغ سعر السولار 20.50 جنيه للتر، وسجل غاز تموين السيارات 13 جنيهًا للمتر.

وتحظى أسعار البنزين والسولار باهتمام يومي من أصحاب السيارات والمركبات والسائقين، باعتبارها من الأسعار التي ترتبط بتكاليف استخدام السيارات والنقل والمواصلات، فضلًا عن انعكاسها على أسعار عدد من السلع والخدمات، ولذلك يتزايد البحث عن سعر لتر البنزين اليوم، وسعر السولار، وتكلفة تفويل السيارة بمختلف أنواع الوقود.

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ما أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026؟

جاءت أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026 وفق الأسعار المطبقة داخل محطات الوقود، حيث سجل سعر بنزين 95 نحو 24 جنيهًا للتر الواحد، بينما بلغ سعر بنزين 92 نحو 22.25 جنيه للتر الواحد، وسجل بنزين 80 نحو 20.75 جنيه للتر الواحد، فيما بلغ سعر السولار اليوم نحو 20.50 جنيه للتر الواحد.

وتوضح البيانات المنشورة اليوم أن هذه الأسعار لا تزال مستقرة داخل محطات تموين الوقود، مع استمرار تطبيق آخر الأسعار الرسمية المعلنة، وهو ما يجعل أسعار البنزين والسولار من أبرز عمليات البحث الخدمية لدى المواطنين مع بداية شهر أكتوبر.

كم سعر بنزين 95 اليوم الخميس؟

سجل سعر بنزين 95 اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026 نحو 24 جنيهًا للتر الواحد، وفق أحدث البيانات المنشورة اليوم بشأن أسعار البنزين ووقود السيارات في محطات التموين.

ويتابع أصحاب السيارات سعر بنزين 95 بصورة مستمرة، خاصة عند حساب تكلفة ملء خزان السيارة، إذ تختلف التكلفة الإجمالية وفق كمية الوقود التي تحتاج إليها السيارة وسعة خزانها.

كم سعر بنزين 92 اليوم في مصر؟

بلغ سعر بنزين 92 اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026 نحو 22.25 جنيه للتر الواحد، وفق الأسعار المطبقة حاليًا في محطات الوقود.

ويعد سعر بنزين 92 من أكثر الأسعار التي يبحث عنها أصحاب السيارات يوميًا، بالتزامن مع متابعة أسعار الوقود وتكلفة تفويل السيارات.

ما سعر بنزين 80 اليوم الخميس؟

سجل سعر بنزين 80 اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026 نحو 20.75 جنيه للتر الواحد، وفق أحدث البيانات المنشورة اليوم عن أسعار البنزين في محطات الوقود.

ويأتي بنزين 80 ضمن أسعار الوقود التي تحظى بمتابعة مستمرة من المواطنين، خصوصًا عند مقارنة تكلفة تفويل السيارة باستخدام الكميات المختلفة من البنزين.

كم يبلغ سعر الكيروسين والسولار اليوم؟

بلغ سعر الكيروسين وفق البيانات الواردة 20.50 جنيه للتر، بينما سجل سعر السولار اليوم نحو 20.50 جنيه للتر الواحد.

ويستمر سعر السولار عند المستوى المذكور اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026، مع استمرار محطات الوقود في تطبيق الأسعار الرسمية الحالية، بحسب البيانات المنشورة اليوم.

ما أسعار أسطوانة البوتاجاز وغاز السيارات؟

تأتي أسعار أسطوانة البوتاجاز وغاز السيارات ضمن قائمة الأسعار التي يبحث عنها المواطنون بالتزامن مع متابعة أسعار البنزين والسولار، حيث سجلت أسطوانة البوتاجاز المنزلية «12.5 كجم» نحو 275 جنيهًا، بينما وصلت الأسطوانة التجارية «25 كجم» إلى 550 جنيهًا.

أما غاز تموين السيارات، فقد سجل 13 جنيهًا للمتر المكعب، وفق السعر المطبق حاليًا، وهو السعر الذي أكدته البيانات المنشورة اليوم بشأن أسعار الوقود وغاز تموين السيارات.

ما أسعار الغاز الطبيعي للمنازل؟

تشمل أسعار الغاز الطبيعي للمنازل، وفق البيانات الواردة، 3 شرائح للاستهلاك، تبدأ بالشريحة الأولى «0- 30 مترًا مكعبًا» بسعر 4 جنيهات، بينما يبلغ سعر الشريحة الثانية «أكثر من 30 حتى 60 مترًا» 5 جنيهات، وتسجل الشريحة الثالثة «أكثر من 60 مترًا» 6 جنيهات لكل متر مكعب.

وتوضح هذه الشرائح قيمة سعر المتر المكعب وفق كمية الاستهلاك المحددة لكل شريحة، بحسب المعلومات الواردة في النص محل التقرير.

هتفول العربية بكام إذا وضعت 35 لترًا؟

يمكن حساب تكلفة تفويل السيارة وفق كمية الوقود المطلوبة وسعر اللتر، وبالنسبة إلى شراء 35 لترًا من البنزين أو السولار، جاءت التكلفة وفق البيانات الواردة على النحو الآتي.

35 لتر بنزين 80 = 726.25 جنيه.

35 لتر بنزين 92 = 778.75 جنيه.

35 لتر بنزين 95 = 840 جنيهًا.

35 لتر سولار = 717.5 جنيه.

وتوضح هذه الحسابات قيمة شراء 35 لترًا من كل نوع من أنواع الوقود المذكورة، بما يتيح لأصحاب السيارات معرفة تكلفة الكمية نفسها عند استخدام بنزين 80 أو بنزين 92 أو بنزين 95، وكذلك عند استخدام السولار.

هل توجد زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار اليوم؟

لا تزال أسعار البنزين والسولار مستقرة داخل محطات الوقود على مستوى الجمهورية، دون تسجيل أي زيادات أو تعديلات جديدة، وتطبق محطات الوقود الأسعار الرسمية المعتمدة من وزارة البترول والثروة المعدنية، وفق أحدث البيانات المنشورة اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026.

وتأتي متابعة أسعار البنزين والسولار اليوم بالتزامن مع بداية شهر أكتوبر، في ظل اهتمام أصحاب السيارات والسائقين بمعرفة أي قرارات جديدة يمكن أن تؤثر على تكلفة الوقود، إلا أن الأسعار المعلنة اليوم لا تزال عند المستويات المذكورة، وتشمل بنزين 80 وبنزين 92 وبنزين 95 والسولار وغاز تموين السيارات.

ويظل البحث عن أسعار البنزين والسولار اليوم من الموضوعات الخدمية التي تحظى باهتمام واسع، خصوصًا أن المواطن يستطيع من خلال معرفة سعر اللتر حساب تكلفة الكمية التي يحتاج إليها قبل التوجه إلى محطة الوقود، كما تساعد معرفة الأسعار المعلنة على متابعة أي تغيير رسمي قد يطرأ عليها مستقبلًا.

ما أسعار الوقود التي يبحث عنها المواطنون اليوم؟

تشمل أبرز عمليات البحث المتعلقة بأسعار الوقود اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026 سعر بنزين 80، وسعر بنزين 92، وسعر بنزين 95، وسعر السولار، وسعر الكيروسين، وسعر غاز تموين السيارات، إلى جانب أسعار أسطوانة البوتاجاز المنزلية والتجارية وأسعار الغاز الطبيعي للمنازل.

وبحسب أحدث البيانات المنشورة اليوم، فإن أسعار البنزين والسولار الحالية هي 24 جنيهًا للتر لبنزين 95، و22.25 جنيه للتر لبنزين 92، و20.75 جنيه للتر لبنزين 80، و20.50 جنيه للتر للسولار، بينما يبلغ غاز تموين السيارات 13 جنيهًا للمتر.