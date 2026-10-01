الخمر وارتداء الذهب ونكاح المتعة في بداية الأمر كانوا حلالًا.. أزهري يوضح

علق الدكتور محمد علي، أحد علماء الأزهر الشريف، على تصريحات الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن، المثيرة للجدل خلال الفترة الأخيرة، ومنها ارتداء الرجال للذهب وغيرها من الفتاوى.

وقال أحد علماء الأزهر الشريف: «لو عايز تطلع سلم الشهرة بسرعة، وعايز تطلع تريند، وعايز تبقى مشهور؛ تظهر على السوشيال وتطعن في ثوابت الدين».

وأضاف أحد علماء الأزهر الشريف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الأحكام تأتي تدريجيًا، وأن الله عندما حرم الخمر؛ قام بتحريمه تدريجيًا، وهناك آيات كثيرة تدل على ذلك.

ولفت إلى أن الصحابة كانوا في بداية الأمر يرتدون الذهب، وأن الذهب كان حلالًا، وبعد ذلك قام رسول الله بتحريمه، وهناك نصوص صريحة في السُّنة تؤكد أن الذهب حرام.



الخمر وارتداء الذهب ونكاح المتعة

وأشار إلى أن الخمر وارتداء الذهب ونكاح المتعة في بداية الأمر كانوا حلالًا، لكن بعد ذلك تم تحريمهم بنصوص وأحكام جاءت بصورة تدريجية، ولذلك لا يجب على أي شيخ أن يحرم أو يحلل، بل ينقل النصوص الفقهية بأمانة.

ولفت إلى أن أبا حنيفة أجاز بعض الأشياء الذهبية التي لا تظهر، لكنه لم يُبِح الخاتم والسلسلة والساعة الذهبية، ولذلك نؤكد أن هناك إجماعًا على حرمة الذهب على أمة سيدنا رسول الله.