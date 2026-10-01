آبل تسد ثغرة خطيرة في آيفون استغلت في هجمات شديدة التطور

أعلنت شركة آبل Apple، إصلاح ثغرة أمنية في هواتف آيفون، يعتقد أنها ربما استغلت بالفعل في هجوم “شديد التطور” استهدف أفرادا محددين.

وتحمل الثغرة رقم CVE-2026-86950، وتؤثر على مكون CoreGraphics، وهو إطار برمجي يعتمد عليه نظام iOS في معالجة وعرض المحتوى المرئي.

ويمكن لملف معد خصيصا استغلال الثغرة والتسبب في تلف الذاكرة، ما قد يمنح المهاجم موطئ قدم داخل الجهاز.

وأصلحت آبل الثغرة ضمن تحديثي iOS 26.7.1 وiPadOS 26.7.1 اللذين أطلقتهما في 28 سبتمبر، داعية مستخدمي الإصدارات المتأثرة إلى تثبيت التحديثات في أقرب وقت.

كيف يمكن استغلال الثغرة؟

يعمل CoreGraphics في مستويات عميقة من نظام iOS لمعالجة المحتوى المرئي، ويمكن للثغرة أن تؤدي إلى عملية كتابة خارج حدود الذاكرة، ما يتسبب في وضع بيانات في منطقة من الذاكرة لا يفترض للنظام الكتابة فيها.

وقد يتحول هذا النوع من تلف الذاكرة إلى تنفيذ تعليمات برمجية يحددها المهاجم، وبعبارة أبسط، يمكن لملف خبيث معد خصيصا أن يدفع الجهاز إلى تشغيل تعليمات برمجية تحت سيطرة المهاجم.

آيفون

لكن لا تزال تفاصيل مهمة مجهولة، من بينها الطريقة التي أوصل بها المهاجمون الملف إلى الأجهزة المستهدفة، وما إذا كان الضحايا بحاجة إلى التفاعل معه حتى يبدأ الهجوم.

ولا تتوافر حتى الآن معلومات عامة كافية لوصف الهجوم بأنه "هجوم دون نقرة" Zero-Click، أو للقول إن مجرد تلقي صورة أو رسالة كان كافيا لاختراق جهاز آيفون.

ورغم توثيق حملات سابقة استخدمت تقنيات متطورة لاختراق هواتف آيفون، فلا توجد أدلة تثبت أن الهجوم الحالي استخدم الأسلوب نفسه.

ما الذي لم تكشفه آبل؟

لم توضح آبل حتى الآن نوع الملف الذي استخدم في الهجمات، كما لم تكشف ما إذا كانت الثغرة CVE-2026-86950 قد استخدمت إلى جانب ثغرات أخرى ضمن سلسلة استغلال أكبر.

لكن الشركة قدمت معلومة لافتة بشأن طبيعة الأهداف، مشيرة إلى أن الهجمات استهدفت أفرادا محددين، وليس نطاقا واسعا من مستخدمي الإصدارات القديمة من iOS.

ويستهدف وضع Lockdown Mode الذي توفره آبل بشكل خاص المستخدمين الذين قد يواجهون تهديدات إلكترونية عالية التطور وموجهة بعناية.

وكان فريق أمن المنتج في شركة ميتا" قد أبلغ عن الثغرة، إلا أنه لا توجد أدلة علنية تربط الهجوم بخدمة واتساب أو إنستجرام أو أي خدمة أخرى تابعة للشركة، وأي ربط من هذا النوع يظل، في الوقت الحالي، مجرد تكهنات.

ماذا ينبغي على مستخدمي آيفون فعله؟

ينبغي لمستخدمي الأجهزة التي تعمل بنظام iOS 26 تثبيت تحديث iOS 26.7.1 وعدم انتظار ظهور تفاصيل تقنية إضافية حول طريقة استغلال الثغرة.

وتواصل آبل كذلك إصدار تحديثات أمنية لهواتف آيفون الأقدم المدعومة، ما يجعل إبقاء الأجهزة محدثة من أهم إجراءات الحماية.

كما جرى أيضا إصلاح الثغرة على أجهزة ماك، لكن تحذير آبل بشأن الاستغلال يشير تحديدا إلى هجمات موجهة ضد مستخدمي آيفون الذين يعملون بإصدارات iOS الأقدم من iOS 27.