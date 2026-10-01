طرحتها اليوم.. مدين يكشف تفاصيل تعاونه مع شيرين عبد الوهاب في أغنية «كان عندك كام سنة»

جدد الملحن “مدين” تعاونه مع الفنانة شيرين عبد الوهاب في أغنية "كان عندك كام سنة"، التي طرحتها اليوم عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، ليكون أول تعاون بينهما بعد تحطيمها رقمًا قياسيًا في موسوعة جينيس ريكورد بأغنية "كلام عينيه" ضمن قائمة بيلبورد لأفضل فنان عربي.

وأعرب مدين عن سعادته بتعاونهما من جديد في أغنية "كان عندك كام سنة"، مشيرًا إلى أنهما عكفا على تحضير الأغنية منذ ما يقرب من 5 أشهر، قائلًا: "اختارت شيرين التوقيت الأمثل لطرح الأغنية، وأتمنى أن تنال الأغنية نصيبًا وحظًا طيبًا مثل أغانينا السابقة".

كما حرص مدين على توجيه رسالة شكر وحب لكل صناع الأغنية الذي تعاون معهم، منهم الشاعر أمير طعيمة، والموزع توما، مؤكدًا أنهم بمثابة أخوة وشركاء نجاح.

أغاني مدين وشيرين عبد الوهاب

جدير بالذكر أن هناك سلسلة من الأغاني الناجحة التي قدمتها شيرين عبد الوهاب من ألحان مدين، منهل: “أنا كتير - حبه جنة - كلام عينيه - الدهب - قالك نسيني - ما زال عالبال”.