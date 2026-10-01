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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

استئناف تصوير فيلم ورا الكنبة السبت.. وانضمام انتصار وهنا شيحة

فيلم ورا الكنبة
فيلم ورا الكنبة
أوركيد سامي

يستأنف صناع فيلم «ورا الكنبة» تصوير مشاهد العمل فجر السبت، وذلك بعد انطلاق التصوير منذ أيام بعدد من المشاهد الداخلية الخاصة ببطل الفيلم بيومي فؤاد، وسط استعدادات لاستكمال التصوير بمشاركة مجموعة جديدة من الفنانين الذين انضموا إلى فريق العمل.

ويشهد الفيلم انضمام الفنانين انتصار وهنا شيحة وإبرام سمير وبيشوي طاهر وحسام داغر، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، في توليفة تجمع بين الأجيال المختلفة من الفنانين، على أن يُعلن عن بقية المشاركين في العمل خلال الفترة المقبلة.

ويجمع «ورا الكنبة» بيومي فؤاد ومحمد ثروت في بطولة مشتركة، من خلال تجربة سينمائية تنتمي إلى الكوميديا الممزوجة بالمغامرة والتشويق، إذ يجسد الثنائي شخصيتي شقيقين تجمعهما علاقة يشوبها التوتر والخلافات، قبل أن تضعهما الظروف في مواجهة سلسلة من المواقف والأحداث التي تضطرهما إلى خوض رحلة مشتركة، تتخللها العديد من المفارقات الكوميدية والمواقف العائلية.

ويأتي الفيلم في إطار التعاون المتجدد بين بيومي فؤاد ومحمد ثروت، اللذين يقدمان من خلاله تركيبة مختلفة تعتمد على طبيعة العلاقة بين الشقيقين وما تفرضه عليهما الأحداث من مواقف تحمل العديد من المفاجآت.

الفيلم من تأليف محمد علوش، وإخراج مايكل بيوح، وإنتاج «باشون» أحمد بيجو، وتتولى شركة «سيني ويفز» توزيعه، تحت إشراف منير الجبرتي، المدير التنفيذي للعمليات بالشركة.

ويواصل فريق العمل خلال الفترة الحالية استكمال التحضيرات اللازمة لتصوير المشاهد المتبقية، بالتزامن مع استكمال التعاقدات مع بقية الفنانين المشاركين، تمهيدًا لمواصلة التصوير وفقًا لخطة العمل المحددة.

فيلم ورا الكنبة اخبار الفن نجوم الفن

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