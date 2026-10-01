أسعار الحج السياحي 2027 وضوابط التقديم وموعد القرعة

ضوابط الحج السياحي 2027، لموسم 1448هـ، تتضمن أسعار برامج الحج المختلفة، سواء الحج البري أو الحج الاقتصادي بالطيران أو برامج المخيمات والأبراج، إلى جانب تحديد قيمة جدية الحجز لكل مستوى، وقواعد التسكين والوجبات ومسافات السكن في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك المواعيد المحددة لتسجيل أسماء الراغبين في أداء الفريضة وإجراء القرعة الإلكترونية.

وبحسب المواعيد الواردة في الضوابط، كان تسجيل أسماء الراغبين في أداء الحج السياحي 2027 يتم من خلال شركات السياحة المصرية عبر البوابة المصرية الموحدة للحج خلال الفترة من 4 سبتمبر إلى 27 سبتمبر 2026، فيما كان مقررًا إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لجميع مستويات البرامج يوم 30 سبتمبر 2026، وفق الجدول الزمني المحدد للموسم. وقد أكدت تغطية منشورة أمس إجراء القرعة وإعلان نتيجتها للموسم 1448هـ / 2027م.

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ما أسعار الحج السياحي 2027؟

تبدأ أسعار برامج الحج السياحي 2027 للحج البري من 230 ألف جنيه للمستوى «ج»، وتصل إلى 260 ألف جنيه للمستوى «أ»، بينما تبلغ جدية الحجز 50 ألفًا و150 جنيهًا لجميع المستويات.

وتأتي أسعار الحج البري وفق المستويات المحددة في ضوابط الموسم على النحو الآتي.

المستوى «ج»: 230 ألف جنيه، جدية الحجز 50 ألفًا و150 جنيهًا.

المستوى «ب»: 255 ألف جنيه، جدية الحجز 50 ألفًا و150 جنيهًا.

المستوى «أ»: 260 ألف جنيه، جدية الحجز 50 ألفًا و150 جنيهًا.

وتتيح هذه المستويات للراغبين في أداء الحج السياحي الاختيار وفق البرنامج الذي يناسبهم، مع الالتزام بالأسعار وقيمة جدية الحجز المحددة لكل مستوى، والتعامل مع شركات السياحة المصرية المعتمدة.

كم سعر الحج الاقتصادي بالطيران 2027؟

تتضمن برامج الحج السياحي 2027 للحج الاقتصادي بالطيران 3 مستويات، تبدأ من 270 ألف جنيه للمستوى «ج»، وتصل إلى 310 آلاف جنيه للمستوى «أ»، فيما تبلغ جدية الحجز 80 ألفًا و150 جنيهًا.

وجاءت أسعار الحج الاقتصادي بالطيران على النحو الآتي.

المستوى «ج»: 270 ألف جنيه، جدية الحجز 80 ألفًا و150 جنيهًا.

المستوى «ب»: 290 ألف جنيه، جدية الحجز 80 ألفًا و150 جنيهًا.

المستوى «أ»: 310 آلاف جنيه، جدية الحجز 80 ألفًا و150 جنيهًا.

وتوضح هذه المستويات الفروق السعرية بين برامج الحج الاقتصادي بالطيران، مع تحديد قيمة جدية الحجز بصورة مستقلة وفق المستوى الذي يتقدم إليه المواطن.

ما أسعار برامج المخيمات والأبراج في الحج السياحي 2027؟

تشمل برامج الحج السياحي 2027 بنظام المخيمات 3 مستويات، تبدأ من 395 ألف جنيه للمستوى «ج»، بينما يصل المستوى «أ» إلى 650 ألف جنيه، إضافة إلى برنامج الحج السياحي بالأبراج الذي تبلغ قيمته 580 ألف جنيه.

وتبلغ جدية الحجز لبرامج المخيمات 120 ألفًا و150 جنيهًا، بينما تصل جدية حجز برنامج الأبراج إلى 150 ألفًا و150 جنيهًا.

وجاءت أسعار برامج المخيمات والأبراج على النحو الآتي.

المخيمات مستوى «ج»: 395 ألف جنيه، جدية الحجز 120 ألفًا و150 جنيهًا.

المخيمات مستوى «ب»: 545 ألف جنيه، جدية الحجز 120 ألفًا و150 جنيهًا.

المخيمات مستوى «أ»: 650 ألف جنيه، جدية الحجز 120 ألفًا و150 جنيهًا.

الأبراج: 580 ألف جنيه، جدية الحجز 150 ألفًا و150 جنيهًا.

وتعكس تعدد مستويات البرامج اختلاف أنظمة الإقامة والخدمات التي يحصل عليها الحجاج، وفق الضوابط المحددة لكل برنامج، مع ضرورة مراجعة الحاج للعقد المبرم مع شركة السياحة قبل إتمام الإجراءات.

ما قواعد التسكين والوجبات في الحج السياحي 2027؟

تنظم ضوابط الحج السياحي 2027 قواعد التسكين والخدمات المقدمة للحجاج، حيث يكون التسكين رباعيًا أو خماسيًا وفقًا للضوابط المنظمة، مع السماح بالتسكين السداسي في الأجنحة أو الغرف الواسعة بعد معاينتها واعتمادها من اللجنة المختصة.

ويشترط أن يكون الفندق حاصلًا على التراخيص اللازمة ومفعلًا على المسار الإلكتروني، كما تلتزم شركة السياحة بتوضيح نظام الوجبات وتفاصيلها في العقد المبرم مع الحجاج.

ويحصل الحجاج على وجبتين يوميًا خلال الإقامة في فنادق مكة والمدينة، وترتفع إلى 3 وجبات يوميًا خلال فترة الإقامة في المشاعر المقدسة، وفق الضوابط المنظمة لبرامج الحج السياحي 2027.

ما مسافات السكن في مكة والمدينة للحج السياحي 2027؟

حددت ضوابط الحج السياحي 2027 مستويات السكن في مكة المكرمة وفق المسافة من الحرم، بحيث يكون المستوى «أ» حتى 1250 مترًا، والمستوى «ب» من بعد 1250 مترًا وحتى 2000 متر، بينما يمتد المستوى «ج» من بعد 2000 متر وحتى 4000 متر.

وفي حال تجاوز السكن مسافة 1250 مترًا من الحرم، تلتزم الجهة المنظمة بتوفير خدمة «شاتل باص» لنقل الحجاج بما يغطي الطاقة الاستيعابية للفندق، وهو ما يربط بين موقع الفندق والخدمات المطلوبة لنقل الحجاج.

أما في المدينة المنورة، فتصل أقصى مسافة للسكن إلى 1250 مترًا من المسجد النبوي، مع توفير خدمة نقل للسكن الذي يتجاوز 1000 متر، على ألا تقل مدة الإقامة عن 3 ليالٍ.

متى كان موعد التقديم للحج السياحي 2027؟

كان تسجيل أسماء الراغبين في أداء الحج السياحي 2027 يتم من خلال شركات السياحة المصرية عبر البوابة المصرية الموحدة للحج خلال الفترة من 4 سبتمبر إلى 27 سبتمبر 2026، وفق الجدول الزمني المعلن للموسم الجديد. وقد أكدت وزارة السياحة والآثار في التغطيات المنشورة أمس أن فترة التسجيل انتهت وفق هذا الموعد.

وكانت عملية التسجيل مرتبطة بشركات السياحة المصرية، باعتبارها الجهة التي يتقدم من خلالها المواطنون الراغبون في الحصول على فرصة ضمن برامج الحج السياحي، وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة للموسم.

متى كانت قرعة الحج السياحي 2027؟

كان من المقرر إجراء القرعة الإلكترونية العلنية للحج السياحي 2027 لجميع مستويات البرامج يوم 30 سبتمبر 2026، لاختيار الحجاج وفق الإجراءات والضوابط المحددة للموسم.

وقد أعلنت وزارة السياحة والآثار أمس 30 سبتمبر 2026 نتيجة القرعة الإلكترونية العلنية للحج السياحي للموسم المقبل 1448هـ / 2027م، والتي أجريت بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج، وفقًا للضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة للموسم.

وبذلك أصبحت مواعيد التسجيل والقرعة الواردة في الضوابط جزءًا من الجدول الزمني الذي جرى تنفيذه لموسم الحج السياحي 2027، مع استمرار أهمية الأسعار والضوابط الخاصة بمستويات البرامج والتسكين والوجبات والخدمات التي تحدد حقوق الحجاج والتزامات شركات السياحة.

ما أهم ضوابط الحج السياحي 2027 قبل التعاقد؟

توضح ضوابط الحج السياحي 2027 التكاليف والخدمات المقررة لكل برنامج، ولذلك يمثل العقد المبرم مع شركة السياحة عنصرًا أساسيًا في تحديد مستوى البرنامج والخدمات التي يحصل عليها الحاج.

كما تتيح الضوابط للراغبين في أداء الفريضة معرفة تفاصيل البرامج قبل التقديم من خلال شركات السياحة المصرية المرخصة، مع ضرورة التأكد من التعامل مع الجهات المعتمدة وتجنب الكيانات الوهمية، بما يساعد على الحفاظ على حقوق المتقدمين والتأكد من أن الخدمات المتفق عليها موضحة في التعاقد.

وتشمل الضوابط تفاصيل التسكين والخدمات والوجبات ومسافات السكن، إلى جانب مستويات برامج الحج البري والاقتصادي بالطيران والمخيمات والأبراج، وهو ما يجعل معرفة تفاصيل البرنامج قبل التعاقد خطوة مهمة للراغبين في أداء الحج السياحي 2027.

ما الذي يجب معرفته عن برامج الحج السياحي 2027؟

تقدم ضوابط الحج السياحي 2027 مستويات متعددة تبدأ بالحج البري، مرورًا بالحج الاقتصادي بالطيران، وصولًا إلى برامج المخيمات والأبراج، مع تحديد سعر كل مستوى وقيمة جدية الحجز الخاصة به.

كما تحدد الضوابط قواعد الإقامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومسافات السكن من الحرم والمسجد النبوي، وخدمات النقل في الحالات المحددة، فضلًا عن عدد الوجبات خلال الإقامة في الفنادق والمشاعر المقدسة.

وتظل الأسعار الواردة في ضوابط الموسم، إلى جانب قواعد التسكين ومواعيد التسجيل والقرعة، من أبرز المعلومات التي يحتاج إليها المتقدمون للحج السياحي 2027 عند البحث عن تفاصيل البرامج والخدمات المقررة لكل مستوى.