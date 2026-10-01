مفاجأة في قائمة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا.. شوبير يكشف موقف صلاح

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف محمد صلاح، قائد منتخب مصر، من المشاركة في المباراة الودية أمام جنوب أفريقيا، والمقرر إقامتها مساء الأحد المقبل.

وقال أحمد شوبير خلال تصريحات تلفزيونية: «صلاح موجود في إنجلترا ومش هيبقى موجود في مباراة جنوب أفريقيا، وصلاح أساسًا كان مستأذن إنه ميبقاش متواجد في المباراة وانضم ليها مباراة جنوب السودان».

ويواصل منتخب مصر، اليوم الخميس، تحضيراته الفنية والبدنية استعدادًا لمواجهة جنوب أفريقيا، ضمن برنامج الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، لتجهيز اللاعبين والاستقرار على التشكيل الأمثل خلال الفترة المقبلة.

ويركز الجهاز الفني خلال مران اليوم على معالجة الأخطاء والسلبيات التي ظهرت خلال المباريات الأخيرة، إلى جانب تطبيق بعض الجمل التكتيكية والوقوف على جاهزية اللاعبين بدنيًا وفنيًا، قبل مواجهة جنوب أفريقيا.

وكانت بعثة منتخب مصر قد عادت إلى القاهرة أمس الأربعاء، قادمة من جنوب السودان، عقب ختام معسكرها الخارجي، حيث بدأ الفريق استعداداته للمواجهة الودية، في ظل ضيق الوقت بين المباريات.

وتعد مواجهة جنوب أفريقيا اختبارًا قويًا لمنتخب مصر أمام أحد المنتخبات البارزة في القارة الأفريقية، ويستهدف الجهاز الفني تحقيق أكبر استفادة فنية من اللقاء، ومنح الفرصة لعدد من اللاعبين وتجربة بعض العناصر في مراكز مختلفة.

وكان منتخب مصر قد حقق فوزًا كبيرًا على مضيفه جنوب السودان بخمسة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين الثلاثاء الماضي، على استاد جوبا الوطني، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط ليتصدر ترتيب المجموعة الثانية، بينما جاء منتخب مالاوي في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ثم أنجولا ثالثًا برصيد نقطة واحدة، ويتذيل جنوب السودان المجموعة دون نقاط.