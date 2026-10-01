قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سجلوا الغياب واهتموا بالتقييمات وطبقوا لائحة الانضباط..تعليمات عاجلة لمديري المدارس اليوم
كلنا واحد.. «الداخلية» تُنظم احتفالات وزيارات للمسنين بمناسبة اليوم العالمى لكبار السن | صور
احتفالًا بانتصارات أكتوبر.. أكاديمية البحث العلمي تتيح زيارة متاحفها العلمية لطلاب المدارس مجانًا
رئيس الوزراء العراقي يكشف موعد الانتهاء من ملف حصر السلاح في البلاد
الرئيس السيسي يُصدق على اتفاق «الوضع القانوني» للاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر
الدواجن تواصل الارتفاع.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس 1 أكتوبر
هل اكتشاف اتجاه القبلة الصحيح يستوجب إعادة الصلاة؟.. المفتي يجيب
«بمنحة 1.5 مليون يورو».. قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق
بزيادة 4 جدد.. إدراج 40 جامعة مصرية في تصنيف التايمز العالمي 2027
بمناسبة نصر أكتوبر.. الداخلية: زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
ضبط شخصين بحوزتهما مخدرات.. الداخلية تكشف حقيقة ادعاءات سيدة باقتحام منزلها بكفر الشيخ
العمل: الخميس المقبل إجازة بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفاجأة في قائمة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا.. شوبير يكشف موقف صلاح

حسام حسن ومحمد صلاح
حسام حسن ومحمد صلاح
محمد بدران   -  
سارة عبد الله

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف محمد صلاح، قائد منتخب مصر، من المشاركة في المباراة الودية أمام جنوب أفريقيا، والمقرر إقامتها مساء الأحد المقبل.

وقال أحمد شوبير خلال تصريحات تلفزيونية: «صلاح موجود في إنجلترا ومش هيبقى موجود في مباراة جنوب أفريقيا، وصلاح أساسًا كان مستأذن إنه ميبقاش متواجد في المباراة وانضم ليها مباراة جنوب السودان».

ويواصل منتخب مصر، اليوم الخميس، تحضيراته الفنية والبدنية استعدادًا لمواجهة جنوب أفريقيا، ضمن برنامج الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، لتجهيز اللاعبين والاستقرار على التشكيل الأمثل خلال الفترة المقبلة.

ويركز الجهاز الفني خلال مران اليوم على معالجة الأخطاء والسلبيات التي ظهرت خلال المباريات الأخيرة، إلى جانب تطبيق بعض الجمل التكتيكية والوقوف على جاهزية اللاعبين بدنيًا وفنيًا، قبل مواجهة جنوب أفريقيا.

وكانت بعثة منتخب مصر قد عادت إلى القاهرة أمس الأربعاء، قادمة من جنوب السودان، عقب ختام معسكرها الخارجي، حيث بدأ الفريق استعداداته للمواجهة الودية، في ظل ضيق الوقت بين المباريات.

وتعد مواجهة جنوب أفريقيا اختبارًا قويًا لمنتخب مصر أمام أحد المنتخبات البارزة في القارة الأفريقية، ويستهدف الجهاز الفني تحقيق أكبر استفادة فنية من اللقاء، ومنح الفرصة لعدد من اللاعبين وتجربة بعض العناصر في مراكز مختلفة.

وكان منتخب مصر قد حقق فوزًا كبيرًا على مضيفه جنوب السودان بخمسة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين الثلاثاء الماضي، على استاد جوبا الوطني، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط ليتصدر ترتيب المجموعة الثانية، بينما جاء منتخب مالاوي في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ثم أنجولا ثالثًا برصيد نقطة واحدة، ويتذيل جنوب السودان المجموعة دون نقاط.

أحمد شوبير محمد صلاح منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية تنشر حركة التعيينات القضائية الجديدة بمجلس الدولة.. (المنشور الكامل)

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

صورة أرشيفية

بالأسماء.. تعيين 685 معاون نيابة عامة من خريجي دفعتي 2021 و2022

محمد ثروت

محمد ثروت يُعلن انسحابه من مهرجان الموسيقى العربية: لن أشارك في إهانة الفن المصري

منتخب مصر

بداية النهاية رفض الانتقاد.. ميدو يوجه رسالة إلى حسام حسن بعد أحداث معسكر المنتخب

رمضان صبحي

مفاجأة مدوية.. ماذا حدث في عينة رمضان صبحي؟.. حيثيات الحكم تكشف التفاصيل

بوابة مرور مصر التابعة لوزارة الداخلية

قبل ساعات من خفض رسومها.. خطوات وإجراءات تجديد رخصة السيارة إلكترونيًا

محمد هاني

اللاعب قلبه جامد.. أمير هشام يكشف مفاجأة بشأن مستقبل محمد هاني مع الأهلي

ترشيحاتنا

فتوح

فتوح يتمسك بالرحيل عن الزمالك.. 1.5 مليون دولار كلمة السر

أحمد شوبير ومحمد عبد المنعم

زعلانين منه وعندهم حق.. شوبير يكشف تفاصيل أزمة محمد عبد المنعم مع منتخب مصر

الاتحاد المصري للمصارعة

الاتحاد الدولي للمصارعة يوافق على ملف ترشيح مصر لاستضافة البطولة الأفريقية والدورة المؤهلة لأولمبياد 2028

بالصور

قبل تطعيم الحصبة في المدرسة.. تحذير للأمهات من 8 أشياء لازم تعرفيها عن الطفل أولًا

تطعيم الحصبة
تطعيم الحصبة
تطعيم الحصبة

عين الجمل.. ماذا يحدث لجسمك عند تناوله بانتظام؟

فوائد عين الجمل
فوائد عين الجمل
فوائد عين الجمل

فورد تكشف موستانج Dark Horse SC.. سوبر تشارج V8 بقوة 795 حصانا

فورد موستانج Dark Horse SC
فورد موستانج Dark Horse SC
فورد موستانج Dark Horse SC

فوائد التوت الأزرق.. فاكهة صغيرة تعالج أمراضا خطيرة

فوائد التوت الأزرق
فوائد التوت الأزرق
فوائد التوت الأزرق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد