احتفالًا بانتصارات أكتوبر.. أكاديمية البحث العلمي تتيح زيارة متاحفها العلمية لطلاب المدارس مجانًا

في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لنشر الثقافة العلمية وتعزيز وعي النشء بأهمية العلم والابتكار، تواصل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا دورها في إتاحة المعرفة العلمية للطلاب في مختلف أنحاء الجمهورية.

وتحرص أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من خلال مراكز التنمية الإقليمية التابعة لها، والبالغ عددها ١٣ مركزًا بمختلف أقاليم ومحافظات الجمهورية، على إتاحة المعرفة العلمية ونشر الثقافة العلمية بين النشء، وربط المجتمع المحلي بالعلم والابتكار.

وبمناسبة احتفالات مصر بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، تتيح الأكاديمية خلال شهر أكتوبر زيارة المتاحف العلمية بمراكز التنمية الإقليمية التابعة لها مجانًا لطلاب المدارس، في عدد من المحافظات والأقاليم.

وأكد الأستاذ الدكتور ممدوح معوض، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن نشر الثقافة العلمية بين النشء وتعزيز ارتباطهم بالعلم والابتكار يمثلان أحد الأدوار المهمة للأكاديمية، مشيرًا إلى أن إتاحة المنشآت والمحتويات العلمية أمام الطلاب تسهم في تقديم المعرفة بصورة تفاعلية وتشجعهم على التساؤل والاكتشاف والابتكار.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد الأمير فتحي حجازي، المشرف على مراكز التنمية الإقليمية، أن المراكز تستقبل طلاب المدارس خلال شهر أكتوبر من خلال زيارات وبرامج علمية وتفاعلية مبسطة، بما يسهم في إيصال المعرفة العلمية إلى الطلاب في محافظاتهم، وتعزيز التواصل بين المراكز والمجتمع المحيط بها.

وتوفر الزيارات للطلاب فرصة للتعرف على المعروضات والنماذج العلمية والتفاعل معها، في تجربة تجمع بين التعلم والاكتشاف والمتعة العلمية.

الزيارة مجانية لطلاب المدارس طوال شهر أكتوبر، وفقًا لمواعيد وبرامج الزيارة المعتمدة بكل مركز.

للتسجيل والاستفسار، يُرجى التعرف على مركز التنمية الإقليمي المختص وفقًا للموقع الجغرافي وبيانات التواصل معه من خلال الرابط التالي على الصفحة الرسمية لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا: https://www.facebook.com/share/p/1CaDJsoq2F/