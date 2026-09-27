التعليم العالي: فتح باب التقديم للتنسيق الإلكتروني المباشر للقبول التكميلي بالجامعات التكنولوجية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح باب التقديم للتنسيق الإلكتروني المباشر للقبول التكميلي بالجامعات التكنولوجية، للاستفادة من المقاعد الدراسية الشاغرة بعدد من الجامعات التكنولوجية، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط المقررة.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، أن التقديم يبدأ اعتبارًا من غد الإثنين ولمدة 5 أيام، حتى الجمعة 2 أكتوبر المقبل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني المباشر للجامعات التكنولوجية.

ويستهدف التنسيق الإلكتروني المباشر استكمال أعمال التنسيق الحكومي، وإتاحة فرص إضافية للطلاب للالتحاق بالجامعات التكنولوجية، ممن لم تتوافر لهم فرصة الالتحاق من خلال مراحل التنسيق الحكومي، وذلك في ضوء الأماكن الدراسية الشاغرة والقواعد المحددة للقبول.

ويشمل التقديم الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بشعبتي العلوم والرياضيات، والدبلومات الفنية الصناعية نظامي 3 و5 سنوات، ودبلومات السياحة والفنادق نظامي 3 و5 سنوات، والدبلومات التجارية نظامي 3 و5 سنوات، والدبلومات الزراعية نظامي 3 و5 سنوات، بالإضافة إلى طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية وطلاب مدارس "Co-op" بالبرامج الخاصة.

وأشارت إلى أن فتح باب التقديم يأتي تنفيذًا لقرار المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي الصادر خلال سبتمبر الجاري، بشأن إتاحة القبول التكميلي بالجامعات التكنولوجية في ضوء الأماكن الدراسية الشاغرة.

ودعت الوزارة الطلاب الراغبين في الالتحاق إلى مراجعة شروط وقواعد التقديم والتخصصات والأماكن الدراسية المتاحة قبل تسجيل رغباتهم، مؤكدة أن التقديم يتم إلكترونيًا من خلال الموقع المخصص لذلك.