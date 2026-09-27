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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الدفاع: ضباط صف المعلمين سواعد قوية تعتمد عليها القوات المسلحة لحماية الأمن القومي

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
محمد إبراهيم

شهد الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف مُعلمين، دفعة مساعد شهيد هاني بلتاجي راضي عطا، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة، وعدد من المحافظين والإعلاميين.

بدأت مراسم الاحتفال بتقديم الطلبة عرضا رياضيا لتمارين الإعداد البدني وإظهار قدراتهم المتميزة في استخدام الدراجات الهوائية، ونفذ الطلبة عرضًا للتعليم الأولي والمهارات المتقدمة باستخدام السلاح.

كما تم استعراض المهارات الاحترافية في استخدام معدات الدلتا وإسقاط مجموعات القفز الحر، فضلا عن استعراض معدلات الأداء ومهارات الطلبة في القتال المتلاحم وفنون الدفاع عن النفس والاقتحام الرأسي والإنزال السريع وعبور الموانع المختلفة، التي أظهرت مدى ما يتمتع به الطلبة من قوة بدنية ومهارة عالية تؤهلهم لتنفيذ كافة المهام تحت مختلف الظروف.

وقدمت الموسيقات العسكرية تشكيلات حركية لعمل لوحات فنية أظهرت مدى التوافق الحركي والدقة في العزف من الحركة، واختتمت العروض بالعرض العسكري، شارك فيه مجموعات من طلبة المعهد يتقدمهم حملة الأعلام، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد في تقليد راسخ وأصيل عرفانًا بتضحيات شهدائنا الأبرار، وتم تكريم أسرة مساعد شهيد هاني بلتاجي راضي عطا، تقديرًا لما قدمه للوطن من تضحية وفداء.

أعقب ذلك قيام كبير معلمي المعهد بإعلان النتيجة النهائية للتخرج، ثم جرت مراسم تسليم وتسلم قيادة المعهد من الدفعة 163زإلى الدفعة 164 ضباط صف مُعلمين، وإعلان قرار التعيين، وقام القائد العام للقوات المسلحة بمنح الأنواط لأوائل الخريجين، وردد الخريجون يمين الولاء.

معهد ضباط صف المُعلمين

وألقى اللواء أح أيمن أمين الجندي، مدير معهد ضباط صف المُعلمين، كلمة أكد خلالها الدعم المستمر الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للمعهد لتطوير نظم الإعداد والتأهيل، لتواكب أحدث نظم التعليم والتدريب العالمية، بما يسهم في تخريج أجيال جديدة من المقاتلين المؤهلين للتعامل بكفاءة واقتدار مع كافة التحديات.

ونقل الفريق أشرف سالم زاهر تحية وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، للخريجين وأسرهم، مؤكدًا أن ضباط صف المُعلمين هم أحد السواعد القوية التي تعتمد عليها القوات المسلحة لحماية الأمن القومي المصري، وأن خريجي الدفعة الجديدة يمثلون جيلًا جديدًا من خيرة شباب الوطن، يحملون مسؤولية تتجاوز التدريب إلى صناعة الوعي وبناء شخصية الجندي ليكون قادرًا على تنفيذ كافة المهام في مختلف الظروف، كما أشار إلى أن إعداد وتأهيل ضباط صف المُعلمين من المهام الرئيسية التي تحظى باهتمام بالغ، باعتبارهم القلب النابض في جسد قواتنا المسلحة.


 

وزير الدفاع القوات المسلحة رئيس الأركان معهد ضباط صف المعلمين

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وزير الدفاع: ضباط صف المعلمين سواعد قوية تعتمد عليها القوات المسلحة لحماية الأمن القومي

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف مُعلمين .. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين
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وزير الدفاع: ضباط صف المعلمين سواعد قوية تعتمد عليها القوات المسلحة لحماية الأمن القومي

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف مُعلمين .. فيديو وصور

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