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منتجو الدواجن يُطالبون بزيادة الأسعار 10% .. محمود العناني يكشف الأسباب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

منتجو الدواجن يُطالبون بزيادة الأسعار 10% .. محمود العناني يكشف الأسباب

الدواجن والبيض
الدواجن والبيض
البهى عمرو

يشهد سوق الدواجن والبيض تحركات جديدة في الأسعار خلال الفترة المقبلة، في ظل مطالب المنتجين بتحسين مستويات البيع بما يساعدهم على تغطية تكاليف الإنتاج والاستمرار في السوق، وسط تأكيدات على أهمية الدواجن كأحد مصادر البروتين الأقل تكلفة بالنسبة للمستهلكين.

وكشف المهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، عن تطلعات المنتجين بشأن أسعار الدواجن والبيض، موضحًا أن هناك آمالًا بزيادة الأسعار بنسبة تتراوح بين 5 و10%، بما يسمح باستمرار العملية الإنتاجية داخل السوق.

منتجو الدواجن يأملون زيادة الأسعار

وقال محمود العناني إن منتجي الدواجن يأملون حدوث زيادة أخرى في أسعار الدواجن والبيض، تتراوح بين 5 و10%، موضحًا أن الهدف من تحسن الأسعار هو تمكين المنتجين من مواصلة الإنتاج والاستمرار في السوق.

أسعار الدواجن
الدواجن 

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «النهار»، أن المنتجين يأملون ارتفاع أسعار الدواجن من مستوياتها الحالية في المزرعة إلى مستويات أعلى، بما يساعد على استمرار العملية الإنتاجية.

تحسن الأسعار ودعم استمرار الإنتاج

 

وأوضح رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن أن استمرار المنتجين في السوق يرتبط بتحسن مستويات الأسعار، مشيرًا إلى أن الأسعار الحالية للدواجن لا تحقق المستوى الذي يأمله المنتجون.

الدواجن 

وأشار إلى أن الوصول إلى أسعار أفضل من شأنه مساعدة المنتجين على تغطية تكاليف الإنتاج ومواصلة العمل، مؤكدًا أن تحسن الأسعار يمثل عاملًا مهمًا في استمرار الإنتاج داخل السوق.

مطالب بالاستقرار في سوق الدواجن والبيض

 

وتأتي تصريحات «العناني» في إطار الحديث عن مستويات أسعار الدواجن والبيض في السوق، حيث أوضح أن المنتجين يأملون تحسن الأسعار بما يحقق قدرًا من الاستقرار ويساعدهم على مواصلة العملية الإنتاجية.

ولفت إلى أن الزيادة التي يأملها المنتجون في أسعار الدواجن والبيض ترتبط برغبتهم في استمرار العمل والإنتاج داخل السوق، في ظل عدم وصول الأسعار الحالية إلى المستوى الذي يتطلعون إليه.

الدواجن من أرخص مصادر البروتين

 

وأكد «العناني» أن الدواجن تعد من أرخص السلع في مصر، مشيرًا إلى أهميتها كمصدر للبروتين بالنسبة للمستهلكين.

وأوضح أن طبق البيض الذي يبلغ وزنه نحو كيلوجرامين يمثل أيضًا مصدرًا للبروتين، وذلك في سياق حديثه عن أسعار البيض والدواجن ومستويات الأسعار الحالية في السوق.

الدواجن المنتجين أسعار الدواجن والبيض الدواجن والبيض منتجو الدواجن

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