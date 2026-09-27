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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعاون جديد .. وزير السياحة والآثار يلتقي مفوض الشئون الثقافية بالحكومة اليابانية لبحث تعزيز التعاون

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

على هامش مشاركته في فعاليات معرض اليابان الدولي للسياحة TEJ2026، التقى شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، Gakuji Ito مفوض الشئون الثقافية بالحكومة اليابانية، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المصري الياباني في مجالي السياحة والآثار، ودعم المزيد من التبادل الثقافي بين البلدين.

معرض اليابان الدولي للسياحة

وخلال اللقاء، أكد شريف فتحي على عمق العلاقات المصرية اليابانية التي تستند إلى تاريخ وحضارات عريقة، كما تشهد تعاوناً متميزاً في عدد من المجالات، معرباً عن تطلعه إلى توسيع آفاق التعاون في قطاعي السياحة والآثار، في ضوء توجيهات القيادة السياسية، والاستفادة من الخبرات والإمكانات التي يمتلكها الجانبان.

كما أشار إلى أهمية تعزيز التعاون الأثري وتبادل الخبرات، ولا سيما في مجالات ترميم الآثار وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، لافتاً إلى وجود 12 بعثة أثرية يابانية تعمل في مصر، فضلاً عن التعاون في عدد من المشروعات الأثرية.

واستعرض الوزير التعاون الممتد مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، فضلاً عن أهمية استمرار تبادل الزيارات والخبرات بين المتخصصين من الجانبين المصري والياباني.

وفيما يتعلق بالتعاون السياحي، أشار السيد شريف فتحي إلى اللقاءات التي عقدها خلال زيارته لدولة اليابان مع منظمي الرحلات ومسئولي شركات السياحة اليابانية لبحث سبل زيادة حركة السياحة الوافدة من السوق الياباني إلى مصر.

واختتم الوزير حديثه بتوجيه الدعوة إلى مفوض الشئون الثقافية بالحكومة اليابانية لزيارة مصر والمتحف المصري الكبير.

ومن جانبه، أعرب السيد Gakuji Ito عن سعادته باللقاء، مؤكداً أن التاريخ الحضاري العريق لمصر واليابان يمثل ركيزة مهمة لتعزيز التعاون بين البلدين.

كما أشار إلى أنه من المقرر أن تقوم بعثة يابانية بزيارة المتحف المصري الكبير خلال الشهر المقبل، في إطار دعم التعاون المشترك، مؤكداً على أهمية مواصلة العمل في مجال تنمية الكفاءات وتعزيز التبادل الثقافي، بما يشمل التعريف بالثقافة اليابانية في مصر والثقافة المصرية في اليابان، وبما يعزز التواصل والتبادل بين الشعبين المصري والياباني.

حضر اللقاء السفير راجـي الأتربي سفير مصر لدى اليابان، والأستاذة رنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والدكتور أحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة، والأستاذة إيناس طه سكرتير أول بسفارة المصرية باليابان.
 

معرض اليابان الدولي للسياحة TEJ2026 وزير السياحة والآثار السياحة سياحة

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