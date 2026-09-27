بسبب لهو الأطفال.. القبض على طرفي مشاجرة عائلية في الغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله القائمة على النشر من قيام شقيقة زوجها وأنجالها بمضايقتها والتعدى عليها بالسب وتهديدها بإستخدام سلاح أبيض بالغربية.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 11/ الجارى تبلغ لمركز شرطة كفر الزيات بالغربية بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (الشاكية ، زوجها) ، وطرف ثان: (والدة زوج الشاكية ، زوجة شقيق زوج الشاكية ، ونجلها)، جميعهم مقيمين بدائرة المركز ، لخلافات بينهم حول لهو الأطفال تبادلوا خلالها التعدى على بعضهم بالسب والضرب.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة فى حينه ، وتم بإرشاد الأولى من الطرف الثانى ضبط "السلاح الأبيض" ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.









