التحقيق في مصرع موظف بهيئة الآثار بطلق ناري من بندقيته بالواحات

تباشر النيابة المختصة التحقيق في واقعة مصرع موظف بهيئة الآثار، بعد إصابته بطلق ناري أثناء وجوده داخل أرضه الزراعية بمدينة الواحات البحرية، وسط ترجيحات أولية بأن الطلقة خرجت بطريق الخطأ من بندقية مرخصة كان يقوم بتنظيفها.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بالعثور على جثة شخص داخل أرض زراعية، مصابًا بطلق ناري في الوجه.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ لإجراء الفحص، وتبين العثور على جثة موظف بهيئة الآثار، يبلغ من العمر 50 عامًا، مصابًا بطلق ناري في الوجه.

وبالفحص، تبين أن المتوفى كان يقوم بتنظيف بندقية خرطوش مرخصة داخل قطعة أرض زراعية مملوكة له، قبل أن يخرج منها عيار ناري عن طريق الخطأ، ما أدى إلى إصابته إصابة بالغة أودت بحياته في الحال.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، التي قررت تشريح الجثة للوقوف على سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب انتهاء الإجراءات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.