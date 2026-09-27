جذابة جدًا وجريئة.. شاهد إطلالات نادين نسيب نجيم في حنة صديقتها.. صور

حضرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم ليلة الحناء الخاصة بمصممة الأزياء الأسترالية تمارا رالف، وحرصت على مشاركة متابعيها جانبًا من أجواء المناسبة وإطلالتها التي لفتت الأنظار.

وظهرت نادين نسيب نجيم خلال المناسبة بإطلالتين مختلفتين، جاءت الأولى مستوحاة من الطابع الهندي، وهو الزي الذي اختارته العروس وصديقاتها للظهور به خلال ليلة الحناء.

نادين نسيب نجيم بالساري الهندي

اختارت نادين نسيب نجيم ساري هندي باللون الأخضر، جاء بتصميم أنيق ومميز، وتكون من كروب توب مع جيبة طويلة ضيقة، تميزت بتطريزات لافتة أضفت على الإطلالة طابعًا فخمًا.

واكتمل اللوك بالساري الهندي الذي نسقته نادين بطريقة أبرزت تفاصيل التصميم، وحمل توقيع مصمم الأزياء فاراز منان، ليمنحها إطلالة تجمع بين الطابع الهندي والأناقة العصرية.

وجاء اختيار اللون الأخضر متناسقًا مع أجواء ليلة الحناء، بينما عكست تفاصيل التطريز الطابع الاحتفالي للإطلالة.

ولفتت نادين الأنظار بحضورها اللافت خلال المناسبة، خاصة مع تنوع إطلالاتها وحرصها على اختيار تصميمات تتناسب مع أجواء الاحتفال وتفاصيله.

إطلالة ثانية لنادين نسيب نجيم

ولم تكتف نادين نسيب نجيم بإطلالتها الهندية، إذ ظهرت أيضًا بإطلالة ثانية خلال ليلة الحناء، لتتنوع اختياراتها بين أكثر من ستايل وتشارك جمهورها تفاصيل حضورها في المناسبة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور نادين من الحفل، وسط تفاعل مع اختياراتها في المناسبة، خاصة إطلالتها بالساري الهندي الأخضر الذي حمل توقيع فاراز منان.