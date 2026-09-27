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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضمن الموجة 30.. إزالة 53حالة تعدٍ على مساحة 12 ألف متر أملاك دولة وزراعة بقنا

حملات إزالة بقنا
حملات إزالة بقنا
يوسف رجب

​ أسفرت حملات ميدانية شنتها الوحدات المحلية لمراكز قنا ونجع حمادي وفرشوط عن تنفيذ 53 حالة إزالة وفك شدات وأعمال بناء مخالفة، بإجمالي مساحات وصلت إلى نحو 12725 متراً، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

​فى مركز قنا، واصلت الوحدة المحلية بقيادة أشرف أنور، رئيس المركز، جهودها في تنفيذ توجيهات القيادة التنفيذية، حيث تم تنفيذ 37 حالة إزالة بقرى أبنود وكرم عمران لتعديات على أراضٍ زراعية ملكية خاصة بإجمالي مساحة 8060 متراً، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية وتحت إشراف طلعت عبد الشافي وفراج الوحش، نائبي رئيس المركز.

​وفي مركز نجع حمادي، وتحت إشراف حسين الزمقان، رئيس المركز، واصلت الأجهزة التنفيذية حملاتها المكثفة، حيث أسفرت الجهود عن تنفيذ 6 حالات إزالة وفك شدات وأعمال بناء مخالفة، شملت تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمساحات بلغت نحو 3475 متراً، تضمنت إزالة تعدٍ بالبناء على مساحة 6 قراريط بمنطقة نجع العرب، وإزالة أعمدة وسملات خرسانية على مساحة 6 قراريط، وفك شدة خشبية لأعمدة الدور الثالث علوي بقرية زليتم، إلى جانب إزالة أسوار مخالفة بمناطق الغربي بهجورة والحلفاية والحلفاية قبلي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

​وفي السياق ذاته بمركز فرشوط، واصلت الأجهزة التنفيذية، تحت إشراف ممدوح عباس، رئيس المركز، جهودها في التصدي للتعديات، حيث تم تنفيذ 10 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية ملكية خاصة بإجمالي مساحة 1190 متراً، وتأتي هذه الجهود في إطار التعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة وفرض سيادة القانون.

تكثيف الحملات الميدانية

من جانبه وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بتكثيف الحملات الميدانية للتصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ضمن المرحلة الأولى من الموجة 30.

قنا أملاك الدولة الرقعة الزراعية الموجة 30 تكثيف الحملات الميدانية أخبار قنا

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