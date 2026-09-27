جماعات حقوقية في فنزويلا تعلن الإفراج عن عشرات السجناء السياسيين عقب لقاء ترامب وديلسي

ذكرت جماعات حقوقية في فنزويلا، اليوم الأحد، أنه تم الإفراج عن أعداد كبيرة من السجناء السياسيين في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية يوم أمس /السبت/، رغم أن العدد الإجمالي للمفرج عنهم لم يتحدد بعد.

وفي رسالة نُشرت على منصة "إكس"، أفادت مجموعة "كليبفي" الحقوقية الفنزويلية بأنه تم الإفراج عن سبعة سجناء سياسيين من سجن يقع في ضواحي كاراكاس، بمن فيهم وايلدر فاسكيز الطالب الجامعي، الذي كان قد حُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات لمشاركته في مؤامرة عام 2018 لاغتيال الرئيس السابق نيكولاس مادورو.

وتأتي عمليات الإفراج عن السجناء عقب اجتماع عُقد يوم /الثلاثاء/ الماضي بين الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريجيز، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وفي كلمتها أمام الأمم المتحدة، قالت رودريجيز إن فنزويلا- التي تواجه حكومتها اتهامات واسعة النطاق بسجن المعارضين، وتزوير الانتخابات، وقمع حرية التعبير- قد "بدأت عملية تحول ديمقراطي".