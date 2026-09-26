للعائلات.. أبرز 5 سيارات عائلية بـ 7 مقاعد موديل 2027 في مصر

شهدت سوق السيارات المصرية حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، بعد موجة من التخبطات السعرية على عدد من ‏الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع أسعار طرازاتهم، فيما ثبت البعض الآخر الأسعار؛ بعد ‏تداعيات الأزمة الأخيرة المتمثلة في الحرب الإيرانية الأمريكية، وارتفاع أسعار المحروقات.‏

ويبحث المشترون عن السيارات الاقتصادية في استهلاك البنزين والكهربائية، تجنبا لدفع المزيد من الأموال، بعد وصول بعض طرازات ‏السيارات إلى 200 ألف جنيه زيادة سعرية.

وخلال السطور التالية، سنتعرف على أبرز 5 سيارات عائلية بـ 7 مقاعد موديل 2027 في مصر.

1- ميتسوبيشي إكسباندر

تعتمد السيارة ميتسوبيشي إكسباندر 2027، على محرك اقتصادي رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي بتنفس طبيعي، يولد هذا المحرك قوة تصل إلى 104 حصان عند 6000 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران أقصى يبلغ 141 نيوتن متر عند 4000 دورة في الدقيقة.

تنتقل القوة إلى العجلات الأمامية عبر ناقل حركة أوتوماتيكي اعتمادي مكون من 4 سرعات، وتأتي السيارة بخزان وقود بسعة 45 لترًا، وتتسارع من الثبات إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 13.8 ثانية.

أما عن سعر السيارة الرسمي بالسوق المصرية، فتاتي كالتالي:

- الفئة الأولى بسعر ‏1,440,000‏ جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 1,525,000 جنيه.

2- شيري تيجو 8 برو ماكس

تأتي السيارة شيري تيجو 8 برو ماكس 2027 بمحرك قوي رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي مدعوم بشاحن توربيني (تيربو) وحقن مباشر للوقود، يضخ هذا المحرك قوة حصانية ممتازة تصل إلى 197 حصانا، وعزم دوران أقصى قوي يبلغ 290 نيوتن متر يدفع السيارة بكفاءة عالية.

يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي متطور مزدوج القابض (DCT) مبرد بالزيت (Wet) مكون من 7 سرعات، وتستهلك السيارة في المتوسط حوالي 6.7 لتر من الوقود لكل 100 كم، وتأتي بخزان وقود يتسع لـ 51 لترا.

أما عن سعر السيارة الرسمي بالسوق المصرية، فتأتي كالتالي: ‏

‏- الفئة الأولى بسعر ‏1,620,000 جنيه.

‏- الفئة الثانية بسعر ‏1,720,000 جنيه.

3- سوايست S07

تحتوي السيارة سوايست ‏S07‎‏ موديل 2027 على منظومة حركة مستمدة من مجموعة شيري، بمحرك تيربو رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج المحرك قوة تبلغ 197 حصان عند 5500 دورة في الدقيقة، وعزم دوران أقصى يصل إلى 290 نيوتن متر يتوفر في نطاق واسع من الدورات.

يعمل هذا المحرك بالتكامل مع ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض (W-DCT) سباعي السرعات (7 سرعات)، تدعم السيارة أنماط قيادة متعددة لتوفير الوقود أو زيادة الأداء، وتعتمد على نظام تعليق أمامي مستقل "ماكفرسون" وخلفي متعدد الوصلات لراحة الركاب.

أما عن سعر السيارة الرسمي بالسوق المصري، فتاتي كالتالي: ‏

‏- الفئة الأولى بسعر ‏1,390,000 جنيه.

‏- الفئة الثانية بسعر ‏1,530,000 جنيه.

4- ميتسوبيشي ديستيناتور

تنطلق السيارة ميتسوبيشي ديستيناتور 2027، بمحرك عائلي متطور رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو (تكنولوجيا MIVEC)، يولد المحرك قوة حصانية تبلغ 161 حصان مع عزم دوران قوي وعملي يصل إلى 250 نيوتن متر.

يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرار (CVT) مبرمج لمحاكاة السرعات بسلاسة وتحسين استهلاك الوقود، توفر هذه المنظومة توازن ممتاز بين استجابة التسارع وحجم السيارة العائلي داخل المدن وعلى الطرق السريعة.

أما عن سعر السيارة الرسمي بالسوق المصري، فيأتي كالتالي: ‏

‏- الفئة الأولى بسعر ‏1,650,000 جنيه.

‏- الفئة الثانية بسعر ‏1,750,000 جنيه.

‏- الفئة الثالثة بسعر ‏1,850,000 جنيه.

5- أوبل فرونتيرا

تتميز السيارة أوبل فرونتيرا 2027‏ بمنظومة حركة حديثة واقتصادية، حيث تعتمد على محرك 3 أسطوانات سعة 1200 سي سي تيربو مدعوم بتقنية الهجين البسيط (Mild Hybrid 48V)، يولد المحرك قوة إجمالية تبلغ 136 حصان وعزم دوران يبلغ 230 نيوتن متر.

تنتقل القوة عبر ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض متطور (eDCT) مكون من 6 سرعات يدمج المحرك الكهربائي الصغير داخله، تسهم هذه المنظومة الهجينة في تقليل استهلاك الوقود والانبعاثات بشكل ملحوظ عند القيادة والتوقف المتكرر.

أما عن سعر السيارة الرسمي بالسوق المصري، فتأتي بفئة سعرية واحدة بسعر 1,190,000 جنيه.