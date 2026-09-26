إعادة الجثمان من المسجد.. شبهات جنائية تؤجل دفن سيدة بالغربية

تباشر جهات التحقيق بمركز طنطا في محافظة الغربية اليوم شكوى رسمية حيال شبهات جنائية في وفاة سيدة عقب أداء صلاة الجنازة بمسجد كفر المنصورة بنطاق مركز طنطا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

توجيهات تحقيقات التحقيق



كما طلبت جهات التحقيق توضيح رسمي من الجهات الصحية المختصة لكشف ملابسات ما حدث وأسباب إعادة الجثمان إلى المنزل.

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وكان أهالي قرية كفر المنصورة رجعوا جثمان إحدي السيدات تدعي "أم عماد" لمنزلها عقب أداء صلاة الجنازة علي جثمانها بأحد المساجد الكبري عقب نحو 12 ساعة من وفاتها وبعد تغسيل جثمانها وأداء صلاة الجنازة عليها .

وجاء ذلك حسب ما يتم تداوله حول سبب تعذر دفن الجثمان بعد إبداء طبيبة بالوحدة الصحية شكوكًا حول الوفاة، رغم السماح في البداية باستكمال إجراءات الدفن.

الجدير بالذكر أن الواقعة أثارت حالة من الاستياء بين أسرة المتوفاة والأهالي الذين حضروا لتشييع الجثمان.