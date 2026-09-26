قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد إيقافه 4 سنوات.. جدو يكشف هل يفسخ بيراميدز عقده مع رمضان صبحي؟
إصابة مبابي تفسد بداية زيدان مع فرنسا.. والاتحاد الفرنسي يكشف التفاصيل
التعليم العالي: حضور الجامعات المصرية في تصنيف "UI GreenMetric" يعكس اهتمامها بمواجهة تغيرات المناخ
وزير الخارجية يلتقي المصريين العاملين في الأمم المتحدة بنيويورك
إعادة الجثمان من المسجد.. شبهات جنائية تؤجل دفن سيدة بالغربية
اصطدام سيارة نقل جماعي بالحاجز الخرساني المخصص لمسار الأتوبيس الترددي
تقارير عن رفض ترامب.. إيران تنتظر الرد الأمريكي على خطة السلام في هرمز
بدون تغيير.. طريقة تحويل العداد الكودي إلى قانوني ونظام المحاسبة
الخارجية الأمريكية: حرية الملاحة في هرمز وباب المندب "خط أحمر ممنوع تجاوزه"
16 محطة.. أول صور لانطلاق المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي
ضبط السائق المتسبب.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث مروع بالدائري الأوسطي
الصين تؤكد استعدادها للعمل مع غانا و قبرص لتعميق الشراكة الاستراتيجية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم العالي: حضور الجامعات المصرية في تصنيف "UI GreenMetric" يعكس اهتمامها بمواجهة تغيرات المناخ

المتحدث باسم وزارة التعليم العالي
المتحدث باسم وزارة التعليم العالي
أ ش أ

أكد المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عادل عبد الغفار، أن إدراج 47 جامعة مصرية في تصنيف "UI GreenMetric" العالمي للاستدامة لعام 2026، يعكس تنامي اهتمام الجامعات المصرية بقضايا الاستدامة البيئية ومواجهة التغيرات المناخية، سواء من خلال البحث العلمي أو عبر تطبيق ممارسات وسياسات الاستدامة على أرض الواقع.

وأوضح عبد الغفار - في مداخلة هاتفية لبرنامج (هذا الصباح) المذاع على قناة (اكسترا نيوز) -أن تصنيف "UI GreenMetric" يختلف عن العديد من التصنيفات العالمية التي تقيس أداء الجامعات من حيث البحث العلمي أو التخصصات الأكاديمية، إذ يركز بصورة أساسية على مدى التزام الجامعات بمبادئ الاستدامة والحفاظ على البيئة، في ظل الاهتمام الدولي المتزايد بقضايا تغير المناخ.

وأشار إلى أن الجامعات المصرية تعمل على دعم مفهوم الاستدامة من خلال مجموعة من المحاور، من بينها الحفاظ على البيئة، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، ودعم النقل الأخضر، إلى جانب إجراء البحوث العلمية المرتبطة بقضايا التغيرات المناخية، بما يعزز التكامل بين الجانب البحثي والتطبيق العملي.

ولفت المتحدث باسم وزارة التعليم العالي إلى أن معايير تقييم الجامعات في التصنيف تشمل عددًا من الأبعاد المرتبطة بالبنية التحتية والممارسات المستدامة، من بينها كفاءة استخدام الطاقة والمياه، والاهتمام بالنقل المستدام، إلى جانب حجم وتأثير البحث العلمي المتعلق بقضايا البيئة وتغير المناخ، حيث تحصل الجامعات على درجات وفقًا لأدائها في هذه المحاور.

وأكد عبد الغفار أن تزايد حضور الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية المعنية بالاستدامة يعكس ارتفاع مستوى الوعي المؤسسي بقضايا التغير المناخي، وحرص الجامعات على ترجمة هذا الوعي إلى إجراءات فعلية وسياسات تستهدف الحفاظ على البيئة وتعزيز الاستدامة.

المتحدث باسم وزارة التعليم العالي الدكتور عادل عبد الغفار UI GreenMetric

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة العالمية

مسألة وقت .. الصحة العالمية تحذر من جائحة قادمة تضرب العالم

الزمالك

غير موفق.. الزمالك يعلق على بيان الأهلي ضد حسام حسن

حالة الطقس

أمطار تصل للغزارة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت

المعاشات

خبر سار لأصحاب المعاشات خلال أيام

السيدة المتوفاة بالغربية

إعادة الجثمان من المسجد.. شبهات جنائية تؤجل دفن سيدة بالغربية

الشناوي وحسام حسن

حسام حسن نسي نفسه والدنيا دوارة .. تعليق نارى من عمرو أديب على بيان الأهلي لدعم الشناوي

صورة من اللقاء

ترتيب مجموعة مصر في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية

حد السحب اليومي

بعد قرار البنك المركزي الأخير.. اعرف حدود السحب اليومي من البنوك وATM

ترشيحاتنا

القنيطرة

قوات الاحتلال تتوغل بالقنيطرة السورية.. تفتيش منازل واعتداء بالضرب على رجل مسن

وزير الخارجية و الامير فيصل بن فرحان

وزير الخارجية يدين الاعتداءات على السعودية ويؤكد تضامن مصر الكامل مع المملكة

صورة أرشيفية

تقرير: هجوم إسرائيلي يستهدف قرية سجاد جنوب لبنان

بالصور

قوة أكبر بسعر أقل .. تعرف على سوبارو الجديدة من إمبريزا 2027

سوبارو إمبريزا 2027
سوبارو إمبريزا 2027
سوبارو إمبريزا 2027

بأقل الأسعار.. تفاصيل مزاد سيارات وموتوسيكلات الجمارك

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

أغرب 4 حيوانات تشبه الفأر.. الجربوع والزبابة أشهرها .. 5 علامات تشير إلى وجود قوارض داخل المنزل

أغرب 4 حيوانات تشبه الفأر.. الجربوع أشهرها واحذري وجود القوارض في بيتك
أغرب 4 حيوانات تشبه الفأر.. الجربوع أشهرها واحذري وجود القوارض في بيتك
أغرب 4 حيوانات تشبه الفأر.. الجربوع أشهرها واحذري وجود القوارض في بيتك

بعد انتهاء الصيف.. 7 أطعمة لا تحفظيها في باب الثلاجة.. أهم توصيات لـ ربات البيوت من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية

بعد انتهاء الصيف.. 7 أطعمة لا تحفظيها في باب الثلاجة
بعد انتهاء الصيف.. 7 أطعمة لا تحفظيها في باب الثلاجة
بعد انتهاء الصيف.. 7 أطعمة لا تحفظيها في باب الثلاجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

المزيد