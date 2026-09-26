التعليم العالي: حضور الجامعات المصرية في تصنيف "UI GreenMetric" يعكس اهتمامها بمواجهة تغيرات المناخ

أكد المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عادل عبد الغفار، أن إدراج 47 جامعة مصرية في تصنيف "UI GreenMetric" العالمي للاستدامة لعام 2026، يعكس تنامي اهتمام الجامعات المصرية بقضايا الاستدامة البيئية ومواجهة التغيرات المناخية، سواء من خلال البحث العلمي أو عبر تطبيق ممارسات وسياسات الاستدامة على أرض الواقع.

وأوضح عبد الغفار - في مداخلة هاتفية لبرنامج (هذا الصباح) المذاع على قناة (اكسترا نيوز) -أن تصنيف "UI GreenMetric" يختلف عن العديد من التصنيفات العالمية التي تقيس أداء الجامعات من حيث البحث العلمي أو التخصصات الأكاديمية، إذ يركز بصورة أساسية على مدى التزام الجامعات بمبادئ الاستدامة والحفاظ على البيئة، في ظل الاهتمام الدولي المتزايد بقضايا تغير المناخ.

وأشار إلى أن الجامعات المصرية تعمل على دعم مفهوم الاستدامة من خلال مجموعة من المحاور، من بينها الحفاظ على البيئة، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، ودعم النقل الأخضر، إلى جانب إجراء البحوث العلمية المرتبطة بقضايا التغيرات المناخية، بما يعزز التكامل بين الجانب البحثي والتطبيق العملي.

ولفت المتحدث باسم وزارة التعليم العالي إلى أن معايير تقييم الجامعات في التصنيف تشمل عددًا من الأبعاد المرتبطة بالبنية التحتية والممارسات المستدامة، من بينها كفاءة استخدام الطاقة والمياه، والاهتمام بالنقل المستدام، إلى جانب حجم وتأثير البحث العلمي المتعلق بقضايا البيئة وتغير المناخ، حيث تحصل الجامعات على درجات وفقًا لأدائها في هذه المحاور.

وأكد عبد الغفار أن تزايد حضور الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية المعنية بالاستدامة يعكس ارتفاع مستوى الوعي المؤسسي بقضايا التغير المناخي، وحرص الجامعات على ترجمة هذا الوعي إلى إجراءات فعلية وسياسات تستهدف الحفاظ على البيئة وتعزيز الاستدامة.