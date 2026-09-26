قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حارس مرمى أيرلندا يرفض مواجهة إسرائيل..ولاعبون يدرسون مقاطعة المباراة
حفاظًا على سلامته.. محمد صلاح يغيب عن مباراة جنوب السودان بسبب «الترتان»
الأرصاد تحذر من تقلبات الخريف.. انخفاض الحرارة وأمطار متوسطة إلى غزيرة بمناطق حدودية
الأهلي يصعّد أزمة الشناوي.. قرار حاسم تجاه منتخب مصر حال استمرار حسام حسن
زمن الأونروا انتهى.. مسؤول بمجلس السلام يثير الجدل بـ إلغاء دور الوكالة
ضبط شخص استعان بزوجته وأخرين للتعدى على شقيقه بسلاح أبيض في الجيزة
الاستثمار: نعمل على إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية بالتعاون مع 90 جهة حكومية
رافضاً الدخول في أي أزمات.. محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر
السلطات الروسية: مقتل 7 في هجمات أوكرانية على لوجانسك وزابوروجيا
وزير الآثار: نركز على بناء قطاع سياحي مرن قادر على حماية البيئة والتراث
وفد «التضامن» يطلع على التجربة البرازيلية في دعم وتأهيل الأطفال نفسيًا واجتماعيًا
مصطفى سعد ميسي: لم أحصل على فرصتي كاملة في الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

حضنتهم وماتت.. وفاة سودانية أثناء ولادة توأمها في دبي بعد 12 عامًا انتظار

تشييع الجثمان
تشييع الجثمان
محمد بدران

شهدت دولة الإمارات موقفًا إنسانيًا مؤثرًا، بعدما شارك مواطنون ومقيمون في تشييع جثمان الشابة السودانية مروة أحمد الأمين، التي وافتها المنية أثناء ولادة توأمها في دبي، في مشهد عكس مساندة المجتمع الإماراتي لأفراد الجالية السودانية في لحظات الفقد والحزن.

وتوفيت مروة خلال عملية ولادة قيصرية، بعد رحلة انتظار استمرت نحو 12 عامًا لتحقيق حلم الأمومة، حيث كانت قد حملت أخيرًا في توأم، قبل أن تتعرض لمضاعفات صحية مفاجئة أثناء الولادة أدت إلى وفاتها.

وقالت مها، شقيقة مروة، في تصريحات اعلامية إن الطفلين «فهد وفاهد» بخير وبصحة وعافية، موضحة أن شقيقتها تزوجت قبل نحو 12 عامًا، وظلت طوال هذه السنوات تنتظر أن يرزقها الله بالأطفال، حتى حملت أخيرًا في توأم.

وأضافت أن الحمل كان طبيعيًا، وأن الحالة الصحية لمروة كانت مستقرة طوال فترة الحمل، حتى حان موعد الولادة، حيث دخلت المستشفى لإجراء عملية قيصرية.

وأوضحت أن مروة تمكنت من رؤية واحتضان طفلها الأول عقب ولادته، قبل أن تتعرض لمضاعفات صحية مفاجئة أثناء ولادة الطفل الثاني، مشيرة إلى أن الأسرة أُبلغت لاحقًا بتعرضها لجلطات في الرئة والقلب.

وأكدت شقيقة مروة أن الفرق الطبية حاولت إنعاشها عدة مرات، إلا أن محاولات إنقاذها لم تنجح، وفارقت الحياة أثناء عملية الولادة، تاركة خلفها طفليها التوأم وزوجها.

وأشارت مها إلى أن شقيقتها كانت تتحمل مسؤولية أسرتها وتوفر مصدر الدخل الأساسي لها، في ظل مرور زوجها بظروف صعبة وعدم وجود عمل لديه، مؤكدة أن الأسرة فقدت برحيلها الشخص الذي كان يوفر احتياجاتها الأساسية.

وفي مشهد إنساني مؤثر، تدافعت جموع من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات للمشاركة في تشييع جثمان مروة في مقبرة القصيص بدبي، بعدما أُطلق نداء للمشاركة في وداعها، خاصة أنها لم يكن لها في الإمارات سوى زوجها.

ووقف مواطنون ومقيمون إلى جانب زوج مروة خلال مراسم التشييع، وصلوا عليها وشاركوه لحظات وداعها، في موقف جسّد روح التضامن المجتمعي ومساندة أبناء الجالية السودانية في أوقات الفقد.

ورحلت مروة بعد 12 عامًا من الانتظار، تاركة طفلين حديثي الولادة، فيما يواجه زوجها وأسرتها ألم الفقد إلى جانب مسؤولية رعاية التوأم.

حلم الامومة توأم سودانية الامارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة العالمية

مسألة وقت .. الصحة العالمية تحذر من جائحة قادمة تضرب العالم

السيدة المتوفاة بالغربية

إعادة الجثمان من المسجد.. شبهات جنائية تؤجل دفن سيدة بالغربية

الزمالك

غير موفق.. الزمالك يعلق على بيان الأهلي ضد حسام حسن

حالة الطقس

أمطار تصل للغزارة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت

الشناوي وحسام حسن

حسام حسن نسي نفسه والدنيا دوارة .. تعليق نارى من عمرو أديب على بيان الأهلي لدعم الشناوي

حد السحب اليومي

بعد قرار البنك المركزي الأخير.. اعرف حدود السحب اليومي من البنوك وATM

المستشار احمد الزند

رحيل المستشار أحمد الزند.. مسيرة حافلة بين القضاء والقانون.. موعد ومكان صلاة الجنازة

إيران وأمريكا

أول رد أمريكي على خطة الـ 7 أيام المقترحة من طهران

ترشيحاتنا

الشيخ علي محمود فرج

الأوقاف في ذكرى ميلاد علي محمود فرج : خدم القرآن تلاوةً وتعليمًا

الصلاة

ماذا يفعل من نام عن صلاة أو نسيها؟ الأزهر يوضح التصرف الصحيح

المستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق

وزير الأوقاف ينعى المستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق

بالصور

الإسكندرية تستقبل رياح الصليب..أولى نوات الخريف في نهاية سبتمبر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

بسبب مسمار.. نكسة جديدة لـ فولكس فاجن و السيارات الألماني

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

قوة أكبر بسعر أقل .. تعرف على سوبارو الجديدة من إمبريزا 2027

سوبارو إمبريزا 2027
سوبارو إمبريزا 2027
سوبارو إمبريزا 2027

بأقل الأسعار.. تفاصيل مزاد سيارات وموتوسيكلات الجمارك

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

المزيد