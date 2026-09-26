بينهم رئيس المحكمة العسكرية العليا..تحطم طائرة يودي بحياة 17 شخصاً بالكونغو

لقي 12 ضابطاً كانوا على متن طائرة من طراز «L-410» مصرعهم، بينهم رئيس المحكمة العسكرية العليا وكبير المدعين العسكريين في البلاد كما لقى مصرعة في الحادث أفراد طاقم الطائرة الأربعة.

وتحطمت الطائرة، أمس 25 سبتمبر، بالقرب من بلدة كينجي.



ووفق التفاصيل التي ذكرتها وسائل إعلام متفرقة، فقد لقي ما بين 14 إلى 17 شخصاً حتفهم إثر تحطم طائرة عسكرية من طراز “ليت إل-410” في مدينة كينجي بمقاطعة كوانجو جنوب غرب جمهورية الكونغو الديمقراطية.

أفادت التقارير والبيانات الرسمية الصادرة عن الحادث بالتفاصيل التالية بأن أبرز الضحايا هم : مسؤولين قضائيين عسكريين بارزين في البلاد،الفريق موتومبو كاتالاي تيندي (رئيس المحكمة العسكرية العليا) والفريق باكومي ليكوليا (المدقّق والمراجع العام للقوات المسلحة الكونغولية).

كانت الطائرة في طريق عودتها إلى العاصمة كينشاسا قادمة من مدينة كيكويت بعد أداء مهمة عمل رسمية.

حول سبب الحادث، فقد تعرضت الطائرة لعطل فني مفاجئ، وحلقت عدة مرات فوق مدينة كينجي للبحث عن موقع هبوط مناسب لعدم وجود مدرج طيران، مما أدى إلى سقوطها في منطقة مأهولة بالبلدة واشتعال النيران فيها بالكامل.

