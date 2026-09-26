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رغم إراحته من مباراة جنوب السودان.. تطور جديد فى أزمة صلاح بمعسكر المنتخب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رغم إراحته من مباراة جنوب السودان.. تطور جديد فى أزمة صلاح بمعسكر المنتخب

محمد صلاح
محمد صلاح
عمرو مصطفى

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة أن الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، وافق على خروج محمد صلاح، قائد الفراعنة، من معسكر المنتخب قبل السفر إلى جنوب السودان، في ظل صعوبة مشاركته في المباراة المقرر لها 29 سبتمبر الجاري.

سبب جديد عن غياب محمد صلاح عن مباراة جنوب السودان 

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة أن قرار إراحة صلاح جاء بسبب إقامة المباراة على أرضية من النجيل الصناعي «الترتان»، وهي الأرضية التي لا يفضل اللاعب خوض المباريات عليها، حرصًا على سلامته وتجنب تعرضه لأي إصابة.

وأشار المصدر إلى أن محمد صلاح لا يزال متواجدًا في معسكر المنتخب حتى الآن، إلا أن الاتفاق بين اللاعب والجهاز الفني تم بالفعل بشأن عدم مشاركته في مواجهة جنوب السودان، على أن يغادر المعسكر وفق الترتيبات المتفق عليها.

وشدد المصدر على أن ما يتردد بشأن وجود أزمة بين محمد صلاح والجهاز الفني بقيادة حسام حسن، وأنها السبب وراء خروجه من المعسكر، غير صحيح على الإطلاق، مؤكدًا أن الأمر يتعلق فقط بأرضية ملعب مباراة جنوب السودان.

وكان اتحاد الكرة قد أكد أن الجهاز الفني اتفق مع محمد صلاح قبل مباراة أنجولا على عدم مشاركته أمام جنوب السودان، بسبب أرضية الملعب «الترتان»، في إطار الحفاظ على اللاعب. 

محمد صلاح منتخب مصر حسام حسن منتخب جنوب السودان كأس الأمم الأفريقية

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