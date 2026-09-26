قومي المرأة يشارك في جلسة حوارية حول فرص وتحديات مشاركة السيدات في سوق العمل

شاركت المستشارة ماريان قلدس، عضوة المجلس القومي للمرأة ومقرر مناوب اللجنة الاقتصادية ، في جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان «فرص وتحديات مشاركة المرأة في سوق العمل»، التى نظمها معهد التخطيط القومي على هامش فعاليات مؤتمره الدولي السنوي العاشر «سوق العمل والتنمية المستدامة».

وشهدت الجلسة مشاركة الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، بكلمة مسجلة، و مروة علم الدين، القائم بأعمال مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، وانجى اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بوزارة التضامن الاجتماعي، وأدارتها الدكتورة هبة مغيب، أستاذ الإدارة العامة ومدير مركز التخطيط والتنمية الصناعية بمعهد التخطيط القومي.

وناقشت الجلسة واقع مشاركة المرأة المصرية في سوق العمل، وأبرز الفرص والتحديات التي تواجهها، وسبل تعزيز مشاركتها الاقتصادية وتحقيق التمكين الاقتصادي المستدام، مع التركيز على عدد من المحاور، من بينها اقتصاد الرعاية، وخدمات الدعم، والتمويل، وبيئة العمل، وربط المشروعات بالأسواق وسلاسل القيمة، علاوة على مناقشة أهمية الاستثمار في قدرات المرأة ومهاراتها، وتهيئة بيئة عمل داعمة تتيح لها فرصًا عادلة للمشاركة والاستمرار والتطور المهني، إلى جانب تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية بما يسهم في زيادة مشاركة المرأة اقتصاديًا والاستفادة من قدراتها باعتبارها شريكًا أساسيًا في التنمية.

تجدر الإشارة إلى أن مشاركة المجلس القومي للمرأة

جاءت في إطار جهوده المتواصلة لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز مشاركتها في سوق العمل، بما يتوافق مع محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، ويدعم جهود الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة.