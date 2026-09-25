قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تنافس الجليد.. رئيس مدينة بورفؤاد: جبال الملح تجذب آلاف الزوار في عطلة نهاية الأسبوع
مشادة كلامية بين حسام حسن وسيسه بعد نهاية الشوط الأول أمام أنجولا
موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري
من أجل المشاهدات والأرباح.. ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية بسبب فيديوهات رقص
خلافات داخل الإخوان.. ثروت الخرباوي يكشف مصير أموال التبرعات المخصصة لفلسطين
من أجل المشاهدات والأرباح.. ضبط صانعة محتوى بالدقهلية بسبب فيديوهات خادشة
رفض يسلم البطاقة.. ضبط سائق موتوسيكل صدم فرد أمن داخل كومباوند بالتجمع
سيطرة للفراعنة.. تعادل سلبي بين مصر وأنجولا بالشوط الأول في تصفيات أمم أفريقيا 2027
بداعي التسلل.. الحكم يلغي هدف زيكو الأول لمنتخب مصر أمام أنجولا
بزشكيان: نرحب بدعم الصين للعودة إلى مذكرة تفاهم إسلام آباد
لإدخال الإلكترونيين.. نقيب الصحفيين: النواب قالولي ماتدخلش تعديل على القانون دلوقتي
نشر الصور والبيانات دون موافقة.. متى تتحول الواقعة إلى جريمة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قومي المرأة يبحث تعزيز فرص التمكين الاقتصادي ضمن مبادرة «المصرية»

«القومي للمرأة» يبحث تعزيز فرص التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن مبادرة «المصرية»
«القومي للمرأة» يبحث تعزيز فرص التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن مبادرة «المصرية»
أمل مجدى

نظم المجلس مائدة مستديرة ضمن أنشطة مبادرة «المصرية»، بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الحكومية والتنموية، لمناقشة سبل التعاون وتكامل الأدوار بما يعزز استفادة المرأة من الخدمات والبرامج المتاحة، ويدعم مشاركتها الفاعلة في الاقتصاد.


وأوضحت مي محمود، مدير عام الإدارة العامة لتنمية مهارات المرأة بالمجلس، أن مبادرة «المصرية» تستهدف بناء مسار متكامل للتمكين الاقتصادي، يبدأ بتطوير مهارات السيدات والارتقاء بمستوى وجودة المنتجات، ولا يتوقف عند التدريب، بل يمتد إلى دعم التسويق والتشبيك وفتح قنوات للتعاون مع الجهات المختلفة، بما يساعد على استمرارية المشروعات ونموها.
وأضافت أن تنظيم المائدة المستديرة يعكس حرص المجلس على تعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية، وتبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى كل جهة، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات والفرص المقدمة للسيدات، وبصفة خاصة صاحبات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، في إطار أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2023 ورؤية مصر 2030.
 

وتناولت المناقشات عددًا من مجالات التعاون المقترحة، من بينها دعم صاحبات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تبني نموذج التعاقدات المستدامة، وربط برامج التدريب وبناء القدرات باحتياجات الأسواق والعملاء، إلى جانب العمل على تطوير المنتجات وتحسين قدرتها التنافسية، وفتح مسارات جديدة للتسويق داخل مصر وخارجها، فضلًا عن تعزيز التشبيك بين السيدات والجهات والمؤسسات الداعمة.


وأكد المشاركون أهمية توحيد الجهود بين مختلف المؤسسات والجهات الوطنية، وتكامل ما تقدمه من خدمات وبرامج، بما يضمن استجابة أكثر فاعلية لاحتياجات المرأة، ويدعم جهود الدولة في تحقيق التمكين الاقتصادي، بما ينعكس على استقرار المشروعات وتحسين جودة حياة المرأة المصرية.
وشارك في المائدة المستديرة ممثلون عن وزارات البترول، والمالية، والعمل، والتنمية المحلية، والبيئة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب جهاز تنمية المشروعات، ومصلحة الجمارك، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والمتحف المصري الكبير، وشركة Engineerex، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين مختلف الجهات لدعم المرأة اقتصاديًا وتوسيع مشاركتها في مسارات التنمية المستدامة.

القومي للمرأة المرأة المرأة المصرية المجلس القومي للمرأة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطبيق التوقيت الشتوي 2026

تبدأ اليوم الجمعة.. مواعيد جديدة لغلق المحلات والمطاعم والكافيهات

التوقيت الشتوي

الساعة 12 هترجع 11.. بدء التوقيت الشتوي 2026 رسميًا يوم جمعة

منتخب مصر

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وأنجولا اليوم في تصفيات أمم إفريقيا

المواعيد الشتوية للمحلات

قرار رسمي بشأن مواعيد غلق المحلات بدءًا من اليوم وهذه الفئات مستثناة

تردد قناة أون تايم سبورت

قناة مفتوحة لنقل مباراة مصر وأنجولا في تصفيات أمم إفريقيا.. اعرف الطريقة

رئيس مجلس الوزراء

نزع ملكية عقارات وأراضٍ لتنفيذ محور جديد بالجيزة.. تفاصيل

شادي محمد وزوجته

بعد وفاة زوجة شادي محمد.. النيابة تحقق في شبهة الإهمال الطبي وتصرح بدفن الجثمان

سعر الذهب

1200 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة بعد قرار البنك المركزي

ترشيحاتنا

رفع سن المعاش

حقيقة رفع سن المعاش في مصر.. الفئات المستهدفة وخريطة التقاعد حسب سنوات الميلاد

اشتراكات مترو الأنفاق

الأوراق المطلوبة.. أسعار اشتراكات مترو الأنفاق للطلاب 2026 حسب عدد المناطق والمراحل

تحديث بطاقات التموين 2026

تحديث بطاقات التموين 2026.. شروط إضافة المواليد الجدد والفئات المستحقة

بالصور

فرح شعبان تتألق بإطلالة ساحرة بفستان أبيض فاخر.. تفاصيل لوك يخطف الأنظار

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

تحذير من الجمع بين أدوية شائعة.. مخاطر على المعدة والكلى

مخاطر الجمع بين الأدوية
مخاطر الجمع بين الأدوية
مخاطر الجمع بين الأدوية

طريقة عمل الفراخ المحشية بالأرز في الفرن.. وصفة شهية للعزومات

طريقة عمل الفراخ المحشية
طريقة عمل الفراخ المحشية
طريقة عمل الفراخ المحشية

من أمام المرآة.. إيمان العاصي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

فيديو

معكم منى الشاذلي

معكم منى الشاذلي يكشف سبب خوف عبد الحليم من النوم في الظلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

المزيد