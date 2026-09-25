بداعي التسلل.. الحكم يلغي هدف زيكو الأول لمنتخب مصر أمام أنجولا

ألغى حكم مباراة منتخب مصر وأنجولي هدفًا لصالح الفراعنة، سجله اللاعب زيكو، خلال المواجهة المقامة بين المنتخبين ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2027.

إلغاء هدف زيكو في شباك منتخب أنجولا

ونجح زيكو في هز شباك منتخب أنجولا، بعدما استغل إحدى الهجمات الخطيرة للمنتخب المصري، إلا أن الحكم قرر إلغاء الهدف بداعي وجود تسلل أثناء بناء الهجمة.

وجاء قرار الحكم بعد مراجعة موقف اللاعب وقت تمرير الكرة، ليُحرم منتخب مصر من التقدم في النتيجة، وتستمر المباراة دون احتساب الهدف.

ويسعى منتخب مصر إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام أنجولا، وحصد نقاط المباراة، في إطار مشواره بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2027، والمقرر إقامتها في كينيا وأوغندا وتنزانيا.

تشكيل منتخب مصر أمام أنجولا في تصفيات أمم إفريقيا 2027

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، حسام عبد المجيد، رامي ربيعة، أحمد فتوح.

خط الوسط: مهند لاشين، محمود صابر، إمام عاشور.

خط الهجوم: هيثم حسن، محمد صلاح، مصطفى زيكو.