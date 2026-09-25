رفض يسلم البطاقة.. ضبط سائق موتوسيكل صدم فرد أمن داخل كومباوند بالتجمع

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد دراجة نارية بالاصطدام عمدًا بفرد أمن إداري بأحد التجمعات السكنية في التجمع بالقاهرة؛ حال محاولة استيقافه، ولاذ بالهرب.

وبالفحص؛ أمكن تحديد المجني عليه، فرد أمن إداري بأحد التجمعات السكنية بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، مصاب بكدمات بالقدم، ومقيم بدائرة قسم شرطة المطرية.

وبسؤاله؛ قرر أنه بتاريخ 22 سبتمبر الجاري، حال تواجده بمحل عمله، حاول قائد دراجة نارية الدخول إلى التجمع السكني دون ترك بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة به وفقًا للقواعد المنظمة للتجمع السكني، ولدى محاولة منعه من الدخول؛ قام بالاصطدام به عمدًا، محدثًا إصابته المشار إليها.

وأمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين سريان تراخيصها، وقائدها، عامل توصيل مقيم بمحافظة المنيا، وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على الدراجة النارية، واتُخذت الإجراءات القانونية.