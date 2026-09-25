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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: التجربة الصينية تقدم دروسا مهمة في التنمية وبناء الإنسان

النائب أحمد خالد ممدوح
النائب أحمد خالد ممدوح
حسن رضوان

أكد النائب أحمد خالد ممدوح، عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة، ونائب رئيس حزب المؤتمر، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشاركة وفد «حزب المؤتمر» في البرنامج التدريبي والثقافي الذي نظمته جامعة بكين في الصين، مثلت تجربة ثرية جمعت بين المحاضرات السياسية والتنموية والزيارات الميدانية والتعرف على الحضارة الصينية، بما يسهم في تطوير وعي وخبرات المشاركين.

محاضرات حول التنمية والنظام السياسي الصيني

وأوضح أن البرنامج تضمن ندوات ومحاضرات حول التحديث الصيني، ومبادرة التنمية العالمية، وتطور علاقات الصين الدولية وانتقالها من مرحلة تلقي المساعدات إلى تقديم المساعدات، إلى جانب التعرف على خصائص النظام السياسي والحزبي والاشتراكية الصينية، مشيرا إلى أنه جرى خلال إحدى المحاضرات نقاش حول أهمية تطوير الأحزاب السياسية وتعزيز أذرعها التنموية والمجتمعية إلى جانب نشاطها السياسي.

خدمة المواطن والتكنولوجيا والابتكار

وأشار أحمد خالد ممدوح إلى أن زيارة مركز خدمة المواطنين 12345 كانت من أبرز محطات البرنامج، إلى جانب زيارة مدينة تشونغ غوان تسيون للعلوم في حي هايديان ببكين، ومصانع الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية ذاتية القيادة ومكونات السيارات الكهربائية والروبوتات، مؤكدا أن هذه التجارب تفتح مجالات مهمة لتبادل الخبرات بين مصر والصين في التكنولوجيا والاتصالات والصناعة والمدن الذكية.

من كونفوشيوس إلى القرى الصينية.. التنمية والثقافة

ولفت إلى أن الوفد زار جامعة جينيغ ومتحف كونفوشيوس ومقاطعة سيشوي وقرية رانجيا، وتعرف على تاريخ الفيلسوف والمعلم الصيني كونفوشيوس، كما اطلع على تجربة تطوير القرى ومؤسسات التعليم والثقافة، فضلا عن زيارة متحف القناة البحرية الكبرى وسور الصين العظيم، بما يعكس ارتباط التنمية بالحفاظ على التاريخ والهوية والثقافة.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن زيارة السفير المصري لدى الصين خالد نظمي كانت فرصة مهمة لبحث العلاقات بين البلدين، مشددا على عمق العلاقات المصرية الصينية والمصالح المشتركة بين الشعبين، ومؤكدا أن مصر والصين تمتلكان فرصا واسعة لتبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا والصناعة والطاقة والنقل والتحول الرقمي.

وأضاف أن مصر تسير في مسار تنموي متوازن في علاقاتها الدولية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس الصيني الأخيرة ولقاءه بالرئيس السيسي تعكس أهمية الشراكة بين البلدين.

وقال أحمد خالد ممدوح إن حزب المؤتمر يولي اهتماما كبيرا بملف العلاقات الخارجية، خاصة أن للحزب تاريخا يرتبط بوجود وزيرين سابقين للخارجية على رأسه، وهو ما يعكس أهمية الانفتاح على التجارب الدولية وتعزيز التواصل مع مختلف الدول والشعوب.

3 رسائل في ختام البرنامج

وفي كلمته الرسمية خلال حفل الختام بجامعة بكين، أكد أحمد خالد ممدوح ضرورة أن ينقل أعضاء وفد حزب المؤتمر ما شاهدوه وتعلموه إلى زملائهم وأصدقائهم وأسرهم في مصر، موجها رسالة إلى المشاركين من مختلف الدول: "تشرفنا بوجودنا معكم، وسوف نفتقدكم، ونلتقي بإذن الله"، كما وجه الشكر إلى الأصدقاء الصينيين بالسفارة الصينية في القاهرة وجامعة بكين على ما قدموه للوفد، مؤكدا أن مصر تفتح أبوابها دائما لأصدقائها من أجل العمل معا من أجل السلام والتنمية والإنسانية.

تكريم جامعة بكين والمتطوعين

واختتم البرنامج بتقديم دبوس حزب المؤتمر للمتطوعين تقديرا لجهودهم، فيما قدم الأستاذ إسلام تمراز، رئيس اتحاد شباب حزب المؤتمر، درع الحزب إلى جامعة بكين تقديرا لدورها في تنظيم البرنامج واستضافة الوفد.

وضم وفد حزب المؤتمر النائب أحمد خالد ممدوح، والنائب أحمد عصام، والنائبة منى قشطة، والنائب سعيد الوسيمي، والأستاذ إسلام تمراز، والدكتور وليد فهمي، والأستاذة سالي صلاح، والأستاذ مينا مجدي، والأستاذة سارة الدايم، والأستاذة محبوبة جمعة، إلى جانب وفود حزبي الوفاق والميثاق من المملكة الأردنية، وأعضاء مجلس نواب وشخصيات سياسية من سيراليون وتركيا وبنما.

النائب أحمد خالد ممدوح مجلس الشيوخ لجنة الثقافة حزب المؤتمر

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