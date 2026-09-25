يجب أن يخدم البشرية.. النائب محمد أبو العينين يطالب بتشريعات دولية لتنظيم الذكاء الاصطناعي

دعا النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، إلى وضع أطر وتشريعات واضحة لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا ضرورة توجيه هذه التكنولوجيا بما يحقق المنفعة للبشرية ويحافظ على مصالح الإنسان.

واستعرض الإعلامي مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز ما جاء في كلمة النائب محمد أبو العينين خلال مشاركته في جلسة حول الذكاء الاصطناعي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد أبو العينين، ضرورة توظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي لخدمة البشرية وتحقيق المنفعة للناس، مع مواجهة أي استخدامات للتكنولوجيا يمكن أن تتعارض مع مصالح الإنسان.

وأشار إلى أن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي يفرض ضرورة وضع قواعد تنظم استخداماتها، بما يحقق الاستفادة من إمكاناتها مع التعامل مع التحديات المرتبطة بها.

وطالب أبو العينين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني بالتحرك بشكل فوري نحو صياغة تشريعات تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن هذا الملف أصبح من أبرز القضايا التي تواجه البشرية في المرحلة الراهنة.

وشدد على أهمية أن تواكب التشريعات سرعة التطور التكنولوجي، بما يضمن وجود إطار واضح للتعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي واستخدامها بصورة تحقق أهداف التنمية وتخدم الإنسان.