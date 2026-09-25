تعد سوزوكي جراند فيتارا واحدة من أشهر السيارات الرياضية التي قدمتها العلامة اليابانية عالميًا، وتعزز السيارة من حضورها في السوق السعودي من خلال طرحها بثلاث فئات مختلفة، مع اختلاف مستويات التجهيز بينها، بينما تشترك في المنظومة الميكانيكية.

محرك سوزوكي جراند فيتارا 2026

تعتمد جراند فيتارا 2026 على محرك بنزين مكون من 4 أسطوانات وبسعة 1.5 لتر، ويعمل إلى جانبه نظام هايبرد خفيف MHEV. وتصل القوة الإجمالية للمنظومة إلى 101 حصان، مع عزم دوران يبلغ 137 نيوتن متر، وترتبط هذه المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، مع نظام دفع رباعي 4WD.

سوزوكي جراند فيتارا 2026

أبعاد سوزوكي جراند فيتارا 2026

تأتي جراند فيتارا بطول يبلغ 4,345 مم، مع عرض يصل إلى 1,795 مم وارتفاع قدره 1,645 مم، بينما تمتد قاعدة العجلات إلى 2,600 مم، ويصل الخلوص الأرضي إلى 210 مم، ويتراوح وزنها من دون ركاب بين 1,270 و1,295 كجم.

سوزوكي جراند فيتارا 2026

تجهيزات سوزوكي جراند فيتارا 2026

تحصل سوزوكي جراند فيتارا 2026 على مقاعد مكسوة بالجلد، كما يأتي المقود متعدد الوظائف، بينما يعتمد نظام التكييف على التحكم الأوتوماتيكي مع وجود فتحة لتوزيع الهواء في الجزء الخلفي من المقصورة، وتضم السيارة كذلك شاحنًا لاسلكيًا للهواتف في الناحية الأمامية.

سوزوكي جراند فيتارا 2026

وتعتمد السيارة على شاشة معلومات وترفيه بقياس 9 بوصات، مع دعم Apple CarPlay وAndroid Auto، ما يتيح للسائق والركاب الوصول إلى عدد من وظائف الهواتف الذكية من خلال نظام السيارة، بالإضافة إلى حساسات الركن والكاميرا الخلفية، إلى جانب المرايا الجانبية الكهربائية.

سوزوكي جراند فيتارا 2026

أسعار سوزوكي جراند فيتارا 2026 في السعودية

تبدأ أسعار سوزوكي جراند فيتارا موديل 2026 في السوق السعودي من 79,235 ريالًا، بينما تتراوح أسعار الفئات الأعلى تجهيزًا بين 86,135 و99,935 ريالًا.