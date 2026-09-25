قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الساعة 12 هترجع 11.. بدء التوقيت الشتوي 2026 رسميًا يوم جمعة
ماكنتش معروف ومش معايا فلوس.. أحمد فهيم يروي موقفا نبيلا من الزعيم عادل إمام معه
أسعار سوزوكي جراند فيتارا 2026 في السعودية
قبل تطبيق التوقيت الشتوي.. عقوبات رادعة لمخالفي المواعيد الجديدة لغلق المحال
بسبب خلافات الجيرة.. القبض على طرفى مشاجرة في المقطم
يجب أن يخدم البشرية.. النائب محمد أبو العينين يطالب بتشريعات دولية لتنظيم الذكاء الاصطناعي
تشكيل بولندا أمام البوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية
تشكيل مباراة تركيا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية
سر خطير داخل أحذية اللاعبين.. تقنية جديدة قد تغيّر شكل كرة القدم
رئيس وزراء باكستان: تهديد الحرمين خط أحمر لا يمكن تجاوزه بأي شكل من الأشكال
بوتين: لا نستعد لأي صراع مع أوروبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار سوزوكي جراند فيتارا 2026 في السعودية

سوزوكي جراند فيتارا 2026
سوزوكي جراند فيتارا 2026
صبري طلبه

تعد سوزوكي جراند فيتارا واحدة من أشهر السيارات الرياضية التي قدمتها العلامة اليابانية عالميًا، وتعزز السيارة من حضورها في السوق السعودي من خلال طرحها بثلاث فئات مختلفة، مع اختلاف مستويات التجهيز بينها، بينما تشترك في المنظومة الميكانيكية.

محرك سوزوكي جراند فيتارا 2026 

تعتمد جراند فيتارا 2026 على محرك بنزين مكون من 4 أسطوانات وبسعة 1.5 لتر، ويعمل إلى جانبه نظام هايبرد خفيف MHEV. وتصل القوة الإجمالية للمنظومة إلى 101 حصان، مع عزم دوران يبلغ 137 نيوتن متر، وترتبط هذه المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، مع نظام دفع رباعي 4WD.

سوزوكي جراند فيتارا 2026

أبعاد سوزوكي جراند فيتارا 2026 

تأتي جراند فيتارا بطول يبلغ 4,345 مم، مع عرض يصل إلى 1,795 مم وارتفاع قدره 1,645 مم، بينما تمتد قاعدة العجلات إلى 2,600 مم، ويصل الخلوص الأرضي إلى 210 مم، ويتراوح وزنها من دون ركاب بين 1,270 و1,295 كجم.

سوزوكي جراند فيتارا 2026

تجهيزات سوزوكي جراند فيتارا 2026

تحصل سوزوكي جراند فيتارا 2026 على مقاعد مكسوة بالجلد، كما يأتي المقود متعدد الوظائف، بينما يعتمد نظام التكييف على التحكم الأوتوماتيكي مع وجود فتحة لتوزيع الهواء في الجزء الخلفي من المقصورة، وتضم السيارة كذلك شاحنًا لاسلكيًا للهواتف في الناحية الأمامية.

سوزوكي جراند فيتارا 2026

وتعتمد السيارة على شاشة معلومات وترفيه بقياس 9 بوصات، مع دعم Apple CarPlay وAndroid Auto، ما يتيح للسائق والركاب الوصول إلى عدد من وظائف الهواتف الذكية من خلال نظام السيارة، بالإضافة إلى حساسات الركن والكاميرا الخلفية، إلى جانب المرايا الجانبية الكهربائية.

سوزوكي جراند فيتارا 2026

أسعار سوزوكي جراند فيتارا 2026 في السعودية

تبدأ أسعار سوزوكي جراند فيتارا موديل 2026 في السوق السعودي من 79,235 ريالًا، بينما تتراوح أسعار الفئات الأعلى تجهيزًا بين 86,135 و99,935 ريالًا. 

سوزوكي سوزوكي جراند سوزوكي جراند فيتارا سوزوكي جراند فيتارا 2026 أسعار سوزوكي جراند فيتارا 2026 أسعار سوزوكي جراند فيتارا 2026 في السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطبيق التوقيت الشتوي 2026

تبدأ اليوم الجمعة.. مواعيد جديدة لغلق المحلات والمطاعم والكافيهات

منتخب مصر

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وأنجولا اليوم في تصفيات أمم إفريقيا

تردد قناة أون تايم سبورت

قناة مفتوحة لنقل مباراة مصر وأنجولا في تصفيات أمم إفريقيا.. اعرف الطريقة

المواعيد الشتوية للمحلات

قرار رسمي بشأن مواعيد غلق المحلات بدءًا من اليوم وهذه الفئات مستثناة

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2026

رجع ساعتك 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026

رئيس مجلس الوزراء

نزع ملكية عقارات وأراضٍ لتنفيذ محور جديد بالجيزة.. تفاصيل

شادي محمد وزوجته

بعد وفاة زوجة شادي محمد.. النيابة تحقق في شبهة الإهمال الطبي وتصرح بدفن الجثمان

سعر الذهب

1200 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة بعد قرار البنك المركزي

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | تشخيص أورام الدماغ في ساعتين بأختبار جديد.. احرص على تناول هذه المشروبات صباحا لدعم صحة الكلى

مافنز الشوفان

طريقة عمل مافنز الشوفان لأطفالك في البيت

الانتفاخ

طعام غير متوقع يقوى العضلات ويعالج الانتفاخات

بالصور

طريقة عمل الفراخ المحشية بالأرز في الفرن.. وصفة شهية للعزومات

طريقة عمل الفراخ المحشية
طريقة عمل الفراخ المحشية
طريقة عمل الفراخ المحشية

من أمام المرآة.. إيمان العاصي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

عادة غذائية في عطلة نهاية الأسبوع ترفع مخاطر أمراض القلب.. احذرها

دراسة تكشف علاقة مواعيد الطعام بصحة القلب
دراسة تكشف علاقة مواعيد الطعام بصحة القلب
دراسة تكشف علاقة مواعيد الطعام بصحة القلب

تحذير من المقليات للأطفال قبل المدرسة.. مخاطر تؤثر على النشاط والتركيز

مخاطر تناول المقليات للأطفال قبل المدرسة
مخاطر تناول المقليات للأطفال قبل المدرسة
مخاطر تناول المقليات للأطفال قبل المدرسة

فيديو

معكم منى الشاذلي

معكم منى الشاذلي يكشف سبب خوف عبد الحليم من النوم في الظلام

جوني ديب

جوني ديب يعود إلى هوليوود بـ Day Drinker.. شخصية غامضة تبحث عن الانتقام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

المزيد